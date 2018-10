Al via la 109° edizione della Mostra dei Cento Pittori di via Margutta

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Mercoledì 31 Ottobre prenderà il via la tradizionaledeidi via, giunta quest’anno alla sua. Sino a domenica 4 novembre i tanti, ma anche scultori, esporranno le loro opere nella kermesse d’arte all’aperto più antica e famosa d’Europa. Dalle ore ore 9.00 sino alle 20.00 di tutti i giorni (ingresso libero) i tanti appassionati di arte, non solo italiani, riempiranno come da tradizione ogni angolo di una delle più caratteristiche strade del centro storico di Roma, via, dietro via del Babuino, a due passi da piazza del Popolo e da piazza di Spagna. Strada famosa in tutto il mondo per le sue botteghe e le gallerie d’arte, immortalata in tanti film del passato, e dove visse Federico Fellini, ed anche Pablo Picasso. Nel pomeriggiogiornata inaugurale di mercoledì, alle ore 18.30, nella consueta Cerimonia di Inaugurazione...