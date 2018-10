Al Grande Fratello Vip c' è un problema di rispettabilità sociale

Grande Fratello Vip - Francesco Monte è raccomandato? Cosa è stato notato : Francesco Monte nella bufera. Dopo le frasi omofobe, quel che è accaduto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 29 ottobre 2018 non è passato inosservato. “Mi ha fatto schifo”, ha detto Francesco Monte facendo riferimento a un bacio appassionato tra due donne, Giulia Salemi e Martina Hamdy. Il pubblico era certo che Francesco Monte sarebbe stato rimproverato per le sue parole o che la produzione ...

Ascolti tv - vincono I bastardi di Pizzofalcone 2 ma il Grande Fratello Vip cresce : La serie I bastardi di Pizzofalcone 2 con Alessandro Gassman vince ancora una volta il prime time: la puntata del 29 ottobre su Rai1 ha toccato 5 milioni 245mila telespettatori e il 22.7% di share. Ascolti tv prime time La serata prevedeva su Canale 5 la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 che ha raggiunto 3 milioni 876mila telespettatori (21.16% di share). Su Rai2 l’ultima puntata di Niagara, condotto da Licia Colò, ha ottenuto 1 ...

Grande Fratello Vip - la frase incriminata di Elia Fongaro fa il giro del web : 'I miei sentimenti per Jane...' : Nella diretta di ieri, lunedì 29 ottobre, del Grande Fratello Vip , Elia Fongaro è stato protagonista insieme a Francesco Monte e ad Alessandro Cecchi Paone di una lunga discussione. Questi due, ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo disperato della starlette : 'Basta - mi ritiro dalla televisione' : Lisa Fusco è stata la prima eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip . La cosa l'ha gettata nel totale sconforto perché vedeva nel reality condotto da Ilary Blasi una possibilità di ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona attacca ancora Ilary Blasi : “Senza di me non ce la fa” : “Stavo dormendo, ma mi hanno svegliato una marea di telefonate dicendomi che anche stasera ero ospite al Grande Fratello. Ma non ero ospite”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Fabrizio Corona è tornato all’attacco contro il reality show di Canale 5 e, in uno sfogo su Instagram, ha lanciato una nuova frecciatina a Ilary Blasi che, a suo dire, non riesce a far funzionare il programma senza tirarlo in ballo. Durante la puntata ...

Grande Fratello Vip 2018 - rinviato l'ingresso nella Casa di Francesca Cipriani : Sarebbe dovuta entrare nella Casa nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ma così non è stato. Francesca Cipriani era pronta a fare la sua apparizione nel reality show di Canale 5 ma alcuni problemi tecnici lo hanno impedito. Lo ha raccontato la diretta interessata via social:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, rinviato l'ingresso nella Casa di Francesca Cipriani pubblicato su Gossipblog.it 30 ottobre 2018 ...

Fabrizio Corona - frecciate a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip : «Sono invaso dalle caciotte» : Fabrizio Corona continua nella polemica a distanza con Ilary Blasi dopo la furiosa lite in televisione al Grande Fratello Vip. Nelle storie di Instagram oggi l'ex re dei Paparazzi ha postato un...

Grande Fratello Vip 3 : Alessandro Cecchi Paone chiede scusa : Alessandro Cecchi Paone fa le sue scuse dopo la puntata del GF Vip 3 Alessandro Cecchi Paone ha chiesto scusa al Grande Fratello Vip 3. Il conduttore però non ha chiarito con Jane Alexander, dopo l’uscita di Elia Fongaro e il giudizio fatto sulla coppia, ma con Maria Monsè. La showgirl infatti è finita in nomination e non ha preso bene la cosa. Alessandro Cecchi Paone ha chiesto scusa a Maria Monsè per averla nominata e averle arrecato ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e lo schiaffo all'ex : lui le scrive un post - lei risponde al figlio : La diretta di ieri, lunedì 29 ottobre, del Grande Fratello Vip è stata incentrata sulla storia d'amore nata tra Elia Fongaro e Jane Alexander . Tra i vari battibecchi non poteva passare inosservato il ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte viene difeso da tutti nonostante le uscite infelici : perché? : “Due donne che si baciano mi fanno schifo”, aveva detto Francesco Monte dopo aver assistito a uno scambio di effusioni, per il gioco “obbligo o verità”, tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. L’argomento viene affrontato per pochi minuti intorno a mezzanotte e mezza con l’ex tronista che si giustifica: “Io mi riferivo al fatto che mancasse del sentimento, non al fatto che fossero due donne o due uomini.” Alfonso ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi in diretta si presenza 'senza un pezzo'. Sconcerto tra i telespettatori : In diretta al Grande Fratello Vip 'senza un pezzo'. I telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio nel look di Ilary Blasi : lunedì sera la conduttrice del reality di Canale 5 è andata in ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona : "Senza di me Ilary Blasi non ce la fa?" : Fabrizio Corona ha commentato praticamente in tempo reale lo spazio dedicato ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, all'incontro con l'ex fidanzata Silvia Provvedi avvenuto giovedì scorso all'interno della Casa. Grande Fratello Vip 3, settima puntata 29 ottobre 2018: eliminato Elia Fongaro, nominati Cecchi Paone e Maria Monsè prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, ...

Grande Fratello Vip - top e flop della settima puntata : Le relazioni non sempre aiutano nei reality show. Soprattutto quando almeno una delle due parti coinvolte ha all'esterno una relazione in corso. Al Grande Fratello Vip l'aveva dimostrato l'anno scorso ...