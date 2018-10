Accordo segreto tra Di Maio e Salvini?

Der Spiegel pubblica le carte dell'Accordo segreto fra Ronaldo e Mayorga sul presunto stupro : Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, la donna che accusa il calciatore di aver abusato di lei nel 2009 a Las Vegas, avrebbero stipulato un accordo extragiudiziale nel 2010. A pubblicare le carte, in cui si vede la firma di Cristiano Ronaldo la rivista tedesca Der Spiegel, secondo la quale non ci sarebbe da dubitare sull'autenticità del documento "e fin qui non lo hanno fatto neanche gli avvocati" del calciatore. Oggetto del patto: il ...

Ronaldo-Mayorga - ecco l’Accordo segreto sulla presunta violenza sessuale : Il silenzio aveva un prezzo: 375 mila dollari. Ma l’onda del #MeToo e forse la crescente popolarità di Cristiano Ronaldo hanno fatto sì che l’accordo per la segretezza, sulla presunta violenza subita da Kathryn Mayorga in un camera d’albergo a Las Vegas nel giugno del 2009, alla fine venisse fuori comunque. La vicenda, raccontata dal settimanale ...

Justin Bieber sposo in segreto : nozze lampo senza Accordo prematrimoniale con Hailey Baldwin : Totalmente a sorpresa, Justin Bieber si sarebbe sposato il mese scorso. Il giovane cantante, più o meno improvvisamente, sarebbe infatti convolato a nozze con la sua ragazza Hailey Baldwin nel corso di settembre con una cerimonia celebrata a New York. Del resto, sono mesi che le voci sulla volontà dei due di mettere su casa assieme si rincorrono in continuazione. Justin Bieber, nuovo volto e nuovi addominali di Calvin Klein ...

GfVip - Monte flirta con Giulia ma spunta un 'Accordo segreto' : Un'amore potrebbe nascere presto. La location è quella giusta: la casa del Grande Fratello Vip , i personaggi single e belli non mancano. Uno su tutti Francesco Monte , ex concorrente de L'isola dei ...

Anticipazioni Il Segreto - Prudencio cerca l'Accordo con Graciano Larraz : Continuano le avventure degli abitanti di Puento Viejo. Vediamo insieme cosa succedera' nella puntata di mercoledì 19 settembre. Sono tantissime le vicende che stanno appassionando i fan de Il Segreto: ecco alcune Anticipazioni Anticipazioni Il Segreto, Saul fa ingelosire Julieta Saul vuole mantenere a tutti i costi la promessa fatta al fratello Prudencio di non immischiarsi tra lui e Julieta. Per riuscire a mantenere la parola data, Saul trova ...

Il Segreto Anticipazioni 19 settembre 2018 : Larraz stringe un Accordo di pace con Prudencio : Saul cerca di allontanare Julieta fingendo di essersi infatuato di Laura mentre Prudencio convince Graciano a siglare la pace con Francisca.

Creval - Accordo segreto tra i francesi Crédit Agricole e Dumont? : Che cosa sta succedendo in Creval in vista dell'assemblea decisiva per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese. La mossa del socio Dumont, il ruolo del Crédit Agricole e ...