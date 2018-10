A Venezia acqua alta nella Basilica di San Marco | danni a pavimento e mosaico «E'

Venezia - l’acqua invade la basilica di San Marco : rovinati portoni in bronzo e pavimento a mosaico. Le immagini : Il maltempo che ha investito il nostro Paese in questi giorni non ha risparmiato nemmeno la basilica di San Marco a Venezia. In queste immagini, pubblicate su Facebook dal quotidiano Gente Veneta, l’acqua alta all’interno del battistero. rovinati i portoni in bronzo, i marmi e il pavimento a mosaico con l’acqua che ha raggiunto i 90 centimetri di altezza. Video Facebook/Gente Veneta L'articolo Venezia, l’acqua invade la ...

Venezia - la basilica di San Marco invasa dall’acqua alta. Il capo dei curatori : “Invecchiata di vent’anni in un giorno” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent’anni, e forse sono ottimista”. È la denuncia di Carlo Tesserin, primo procuratore della basilica di San Marco a Venezia, invasa dall’acqua della laguna in quello che è stato il quarto innalzamento più forte della storia (156 centimetri intorno alle 15 di lunedì 29 ottobre). Sono stati allagati decine di metri del pavimento a mosaico di fronte all’altare della ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : inzuppati due Mirò da 1 milione di euro : Due arazzi di Mirò da un milione di euro sono stati inzuppati dall’acqua a Palazzo Zaguri a Venezia: un danno idraulico alle toilette di palazzo Zaguri causato dall’eccezionale marea ha allagato il secondo piano della mostra “Da Kandisky a Botero, tutti in un filo” allestita da Venice Exhibition srl. “Eravamo preoccupati per il picco di marea notturna annunciato attorno alle una di notte. Quando siamo arrivati ...

Venezia - l’acqua alta non ferma la voglia di pizza. Camerieri e clienti con i piedi a mollo : Con il maltempo a Venezia è arrivata anche l’acqua alta. Il fenomeno, meno intenso del previsto, non ha impedito a turisti e ristoratori di godersi una pizza. Indossati gli stivali, in questo ristorante della Laguna, si è continuato a lavorare. Il risultato è esilarante L'articolo Venezia, l’acqua alta non ferma la voglia di pizza. Camerieri e clienti con i piedi a mollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Venezia - acqua alta a 156 centimetri : è la quarta di sempre. Brugnaro : “Questo è il momento in cui servirebbe il Mose” : L’acqua sale, sale, sale, fino a raggiungere con 156 centimetri sul medio mare il quarto livello di sempre. E nelle isole è andata ancora peggio, visto che a Murano e Burano si sono raggiunti rispettivamente 158 e 161 centimetri, Significa che tre quarti di Venezia è finita sono sott’acqua. Era questa la fotografia di Piazza San Marco alle 15 di lunedì 29 novembre: trasformata in un braccio di mare. Non c’è soluzione di ...

Furia maltempo sull'Italia - 5 morti. Crollano alberi - è emergenza. Venezia sott'acqua : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...