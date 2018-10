A Torino passa la mozione No Tav | Appendino è accerchiata ma Di Maio ora respira 

Passa la mozione anti-Tav - caos a Torino. Imprese e sindacati : oltraggio alla città : Via libera all’ordine del giorno del Consiglio comunale che chiede di sospendere l’opera in attesa dell’analisi costi-benefici. L’opposizione protesta e viene espulsa dall’aula. Confindustria: la Tav non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico...

Passava informazioni sugli incidenti stradali - arrestato a Torino un maggiore dei carabinieri : Luigi De Ciutiis, maggiore dei carabinieri fino a poco tempo fa in servizio alla Legione Piemonte, in piazza Carlina, è stato arrestato insieme a Claudio Bartolotta, dipendente di un franchising di ...

Torino - l ultimo caffè Hag offerto a passanti e politici : Hanno offerto un caffè a chi passa i laboratori della Hag che hanno manifestato davanti al Consiglio regionale del Piemonte per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Andezeno annunciata ...

Atalanta-Torino - le ambizioni europee dei due club passano dalla sfida di Bergamo : Atalanta e Torino non hanno iniziato benissimo la stagione in corso: i bergamaschi sono stati eliminati dall’Europa League dal non irresistibile Copenhagen e in campionato avrebbe potuto fare molto di più, considerando la sconfitta casalinga contro il Cagliari e quella in trasferta contro la Spal; i granata, invece, hanno avuto un calendario decisamente più complicato, avendo già incontrato Roma, Inter e Napoli, tirando fuori da ...

Serie A : Napoli passa in casa del Torino : 14.31 Il Napoli espugna il campo del Torino (1-3) e aggancia momentaneamente in vetta alla classifica la Juventus,impegnata stasera nel posticipo a Frosinone Primo tempo dominato dalla squadra di Ancelotti che cambia modulo, passando dal 4-3-3 al 4-4-2.Subito al 4' sblocca Insigne,approfittando di un maldestro intervento di Moretti.Al 20' raddoppio di Verdi.Torino non pervenuto.Ad inizio ripresa un rigore di Belotti riapre la gara (51').Otto ...

Gatto cade da ottavo piano su passante - padrona a processo a Torino - : Il ferito ha subito un trauma cervicale, mentre il felino, che pesava 6 kg, è morto. Un giudice di pace ora dovrà decidere se la caduta dell'animale è riconducibile ad una omissione

Torino - gatto cade dall'ottavo piano in testa a un passante : morto il micio - proprietaria a processo : L'uomo in ospedale con trenta giorni di prognosi, il felino pesava sei chili. L'accusa per la donna: lesioni personali colpose