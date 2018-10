A Roma il festival dell' economia | in scena l' impresa di crescere

'Food&Art' - Giampaolo Atzeni al Festival Gastronomia di Roma : "Food&Art" è il titolo della mostra legata al mondo del cibo e della tavola di Giampaolo Atzeni , che arricchirà il Festival della Gastronomia in programma a Roma negli spazi di Officine Farneto dal 27 al 30 ottobre. Un omaggio all'originario ...

dal 27 al 30 ottobre a Roma si festeggia il Festival della gastronomia : Manca veramente poco…è quasi tutto pronto per una delle manifestazioni più attese e interessanti che Officine Farneto ha l’onore di ospitare: il Festival della gastronomia a Roma nelle giornate dal 27 al 30 ottobre in via dei Monti della Farnesina 77. Tanti appuntamenti e curiosità sull’argomento padrone indiscusso dei media da un po’ di anni: la gastronomia, qui esaltata anche con competizioni attese e seguite che vedranno protagonisti ...

Martin Scorsese - premio alla carriera al Festival di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Festival del cinema di Roma 2018 le ospiti più affascinanti : La Venere tascabile dell’anteprima inaugurale “Sette Sconosciuti A El Royale” (Cailee Spaeny), la modella e attrice argentina Eva De Dominici (qui con “Sangre Blanco”), Cate Blanchett, protagonista della prima giornata del Festival (e de “Il mistero della casa del tempo”), Emma Marrone e Martina Colombari impegnate nella campagna Every Child Is My Child… Piano piano il Festival del cinema di Roma 2018 entra ...

Svelati i premi del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : Si è concluso con le ultime proiezioni e le premiazioni la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, ideato dalla fondazione “Punto e Virgola”, presieduta dall’On. Marco Di Stefano e curato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici. La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo Cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il ...

"Ah Pene' vie' qua!". La Raggi (scambiata per la Cruz) illumina il red carpet del festival di Roma di Cate Blanchett e Vanzina : "Penelope, ah Pene', vie' qqua'"! Un ragazzo sulla quarantina, davanti a noi, scalpita e si dimena pur di farsi notare. "Ah, ma nun è la Crùzze"?, si rende conto a un certo punto, "allora nun la voglio salutà!". Lei, che non è Penelope Cruz ma la sindaca Virginia Raggi, in pochi secondi, si divincola dalla scorta, si avvicina a quel gruppetto di persone dietro al red carpet e, senza sapere nulla di quel ...

Trionfo per il Roma Pet Carpet Film Festival : EMOZIONI E APPLAUSI PER GLI ANIMALI, PROTAGONISTI ASSOLUTI DEL PRIMO Festival DI CORTOMETRAGGI A 4 ZAMPE Un pieno d’amore e di tenerezza alla prima edizione del Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. Platea gremita al Teatro delle Muse, in via Forlì, dove per l’occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati e volontari di varie ...

Festival del Cinema di Roma : il calendario eventi e i film da non perdere : Lei è la madre MARTEDì 23 OTTOBRE 2018 H 14.30 Palazzetto dello sport: Visita guidata sulle location dei film al Ponte della musica , Lo chiamavano Jeeg Robot , H 15 C'era una volta in America di ...

Dancing Days dal 18 al 21 ottobre al Romaeuropa Festival : Dancing Days, LE NUOVE TENEDENZE DELLA DANZA EUROPEA DAL 18 AL 21 ottobre AL Romaeuropa Festival I giorni del REf18 dedicati alla danza europea. Dal 18 al 21 ottobre al Mattatoio (Testaccio) e al Teatro Vascello Torna negli spazi del Mattatoio, dal 18 al 21 ottobre, il focus, a cura di Francesca Manica, che il Romaeuropa Festival 2018 dedica alle nuove tendenze della danza europea. Giorni di danza, ...

Sale sipario sul festival del cinema Roma : “Butterfly” apre rassegna : Roma – Il tappeto rosso della Festa del cinema di Roma e’ stato srotolato. Ad aprire la kermesse, in programma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium, il docufilm ‘Butterfly’, pellicola diretta da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, in concorso ad “Alice nella Citta’”, sezione parallela dell’evento capitolino. “Il docufilm e’ il risultato di un lungo lavoro durato tre anni”, ...

A Villa Sciarra di Roma arriva l’atteso Festival di Musica Acusmatica De Natura Sonorum : Inizia il Festival di Musica Acusmatica De Natura Sonorum che ha la sua prima edizione romana il 27 e 28 ottobre e il 3 e 4 novembre. Il primo Festival di concerti la cui Musica arriva allo spettatore tramite un sistema di altoparlanti per permettere di concentrarsi sull'aspetto uditivo. La manifestazione si svolgerà nella storica Villa di Sciarra a Roma e darà spazio a grandi compositori e registi sonori contemporanei.Continua a leggere

“Roma Pet Carpet Festival” al Teatro delle Muse il 14 ottobre : ARRIVA UN FESTIVAL DI CORTI TUTTO DEDICATO AGLI ANIMALI Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello condiviso tra amici umani e a quattro zampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità ...