A New York corre Movado

New York : accelera Akamai Technologies : Grande giornata per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che sta mettendo a segno un rialzo del 16,57%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra ...

New York : scatto rialzista per Vulcan Materials : Ottima performance per Vulcan Materials , che scambia in rialzo del 13,16%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vulcan Materials più ...

New York : pioggia di acquisti su Nordstrom : Effervescente il retailer del lusso statunitense , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordstrom evidenzia un ...

Il tour più curioso di New York ha una dama vittoriana come guida : Il fascino del mare tra le strade di New York, in un tour guidato da Madame Morbid, tra crimini e fantasmi, cronaca e leggende. Sono innumerevoli i modi in cui un turista può muoversi attraverso le strade di New York . Dalla famosa metropolitana, al centro di celebri scene cinematografiche, fino ai taxi, ...

Maratona New York 2018 : si corre domenica 4 novembre. L’orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Maratona di New York 2018 si correrà domenica 4 novembre rispettando la tradizione che prevede che la 42 km più celebre e prestigiosa del mondo si disputi la prima domenica del mese. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della Grande Mela dove oltre 50000 podisti si cimenteranno in una prova emozionante e coinvolgente cercando di arrivare al traguardo per la gloria. Ci sarà naturalmente grande battaglia anche per la vittoria tra i ...

Colazione da Apple - visita allo Store - badge e fila per l'evento Apple di New York : le foto - : I rappresentati delle testate di tutto il mondo sono stati dapprima inviati a visitare il recente Apple Store Downtown Brooklyn sulla Flatbush Avenue, quattro minuti a piedi dal Brooklyn Academy of ...

OnePlus 6T : svelato a New York il nuovo flagship OnePlus : Quella seguita da OnePlus è ormai diventata una strategia consolidata che il produttore cinese ha scelto di adottare anche quest’anno per i suoi apprezzatissimi smartphone. Parliamo della decisione di commercializzare un primo modello di punta durante la prima metà dell’anno per poi svelare una versione aggiornata circa 6 mesi dopo. Una scelta che, almeno negli ultimi anni, ha premiato OnePlus come dimostrano i dati di venditaribaditi nel corso ...

Com’è il nuovo OnePlus 6T appena svelato a New York : “The Times They Are a-Changin’…”: le parole di Bob Dylan oggi si applicano anche alla telefonia, dove è più che mai vero che i tempi stanno cambiando. A New York a pochi passi dal Village tanto caro al cantastorie americano, OnePlus presenta il suo nuovo smartphone 6T e un visibilmente emozionato Pete Lau (Ceo e fondatore del brand) sale sul palco per la sua prima presentazione in inglese, con uno stile e in una location difficilmente ...

Maratona New York 2018 : un’invasione di italiani. Siamo la Nazione più presente - Sara Dossena per il colpaccio : La Maratona di New York è indubbiamente uno degli eventi sportivi più affascinanti al mondo, una manifestazione che va oltre la competizione fine a se stessa, una 42 km ricca di fascino che ogni anno richiama l’attenzione di migliaia di runners e milioni di appassionati. Domenica 4 novembre Saranno circa 50000 i podisti alla partenza della gara più bella al mondo e Saranno ben 3177 gli italiani che si cimenteranno tra i cinque distretti della ...

6ix9ine : sparatoria a New York - ferito il suo bodyguard con 4 proiettili : Due giorni fa Tekashi 6ix9ine è stato condannato dai giudici del tribunale penale di New York ad una pena di 4 anni di liberta' vigilata. La condanna è arrivata in to ad alcune violazioni commesse del rapper, relativamente alla sua preesistente condizione di liberta' vigilata. L'artista infatti aveva patteggiato la pena nel 2015 dopo essere stato condannato a tre anni di reclusione per dei reati di natura sessuale nei quali erano coinvolti dei ...

New York : brillante l'andamento di Northern Trust : Seduta positiva per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che avanza bene dell'1,89%. l'andamento di Northern Trust nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Royal Caribbean Cruises scivola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una perdita secca del 3,30% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean Cruises ...

New York : giornata nera in Borsa per Toll Brothers : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,78% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury ...

New York : le vendite travolgono Wynn Resorts : Aggressivo avvitamento per la società che gestisce una importante catena di Casino , che tratta in perdita del 3,26% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Wynn Resorts è più fiacca ...