A che punto è il caso CONSIP

Intelligenza artificiale - a che punto è l'Italia : Roma, 30 ott., askanews, - l'Italia è quindicesima in Europa per potenzialità nell'Intelligenza artificiale, di poco sopra la media dei Paesi Ue ma ancora indietro sulle competenze, in particolar modo ...

A che punto è il totonomine per la Rai : Ultime ore, decisive, per sciogliere il nodo delle nomine ai vertici di reti e testate Rai. Ovvero, disincagliarsi dallo scoglio Tg1: risolto questo, si avrebbe l'effetto incastro, o effetto domino, per tutte le altre direzioni in predicato di essere rinnovate nel Cda convocato per mercoledì 31 ottobre. In caso contrario, l'amministratore delegato Fabrizio Salini avrebbe pronta una soluzione alternativa, e sarebbe esterna ...

A che punto è il totonomine per la Rai : Ultime ore, decisive, per sciogliere il nodo delle nomine ai vertici di reti e testate Rai. Ovvero, disincagliarsi dallo scoglio Tg1: risolto questo, si avrebbe l'effetto incastro, o effetto domino, ...

che bel Toro - ma solo un punto : 1-1 con la Fiorentina : 90'+4: risultato finale. Torino-Fiorentina 1-1. IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO' http://www.zipnews.it/wp-content/uploads/2018/10/recording-20181027-222821.mp3 90 : quattro minuti di recupero. 83 : esce ...

ANGELICA ANGELINETTA MORTA DI FIBROSI CISTICA / Video - terapia tripla : a che punto è la ricerca : È MORTA ANGELICA ANGELINETTA, la ragazza era stata paladina della lotta contro la FIBROSI CISTICA. Aveva 26 anni e sui social aveva lanciato una vera e propria battaglia per la ricerca.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Manchester United Juve - Allegri : 'La partita di domani ci dirà a che punto siamo in Champions' : LIVE 19:36 22 ott - Finisce qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri 19:36 22 ott Allegri su Bernardeschi "domani è una partita importante anche per lui: è un giovane in crescita, che sarà ...

Coldiretti Marche. Agli Oscar Green il punto sui giovani in agricoltura : nella nostra Regione 1400 aziende under 35 : Grazie all'applicazione del concetto di multifunzionalità, l'imprenditore agricolo è oggi la figura più completa e complessa in grado di generare crescita e benefici non solo per il mondo rurale ma ...

A che punto è la querelle sul condono tra Lega e M5s : È ancora gelo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul dl fiscale. Nonostante la volontà dichiarata da parte di entrambi di trovare una soluzione al problema del condono e quindi di non scatenare nessuna crisi di governo, continua il botta e risposta tra i due vicepremier con toni molto aspri. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tenta di mediare sostenendo che si tratta di un "problema tecnico", quasi a ...

Mondiali Volley - l’ultimo incredibile punto che regala alle Azzurre la finale. Poi la gioia in campo : Nelle immagini pubblicate su Youtube dalla Fipav, l’ultimo scambio con le cinesi che hanno permesso all’ItalVolley al femminile di aggiudicarsi la finale. Le Azzurre hanno battuto la Cina per 3 a 2 dopo una partita tirata e combattuta. Sabato, la finale contro la Serbia per l’oro mondiale. L'articolo Mondiali Volley, l’ultimo incredibile punto che regala alle Azzurre la finale. Poi la gioia in campo proviene da Il Fatto ...

NBA – La splendida iniziativa di Andrew Wiggings : 22$ in beneficenza per ogni punto che segnerà in stagione : Andrew Wiggins ha annunciato, tramite il proprio account Instagram, una splendida iniziativa benefica: il cestista dei Timberwolves donerà 22$ in beneficenza per ogni punto segnato Andrew Wiggins ha annunciato una splendida iniziativa tramite il proprio account Instagram: il cestista dei Minnesota Timberwolves donerà 22$ per ogni punto segnato in questa regular season. I soldi andranno ai bambini non privilegiati che incontrano barriere ...

Ponte Morandi : a che punto è la messa in sicurezza : Altro grave problema è rappresentato dai detriti del Ponte crollato che tutt'ora occupano parte delle due sponde del fiume Polcevera, impedendo la riapertura delle strade ai lati del fiume. "Il mio ...

Atletica : Tortu - nel'19 punto anche su 200 : ANSA, - ORISTANO , 16 OTT - "Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, ci saranno gare importanti ma soprattutto i mondiali e farò anche i 200 metri". Lo ha detto Filippo Tortu, questo ...

Manovra - dal reddito di cittadinanza alla salute : la videoscheda punto per punto : reddito di cittadinanza, assunzioni, flat tax, taglio dell’Ires, le pensioni quota 100 fino allo stop (graduale) al numero chiuso per la facoltà di Medicina. Ecco in pillole i principali provvedimenti inclusi nella Manovra varata dal Governo nella video-scheda dell’Ansa. L'articolo Manovra, dal reddito di cittadinanza alla salute: la videoscheda punto per punto proviene da Il Fatto Quotidiano.

La voce della Politica Viggiano : a che punto è il Bando Efficientamento Energetico : In riferimento al Bando Efficientamento Energetico degli Edifici Privati - Azione A2 e Azione A3, si porta a conoscenza della cittadinanza di Viggiano che ad oggi, sono state istruite 100 pratiche di ...