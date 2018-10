9 nuove auto per Gran Turismo Sport | data dell’aggiornamento di novembre

Il prossimo aggiornamento di Gran Turismo Sport introdurrà 9 nuove auto : Mentre Gran Turismo Sport non si trovava nello stato migliore al momento del lancio, il persistente supporto post-lancio per il gioco ha portato a farlo diventare un prodotto molto migliore. Ora, è in programma un ulteriore aggiornamento per l'esclusiva PS4.Come riporta Gamingbolt, il produttore di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per il gioco la prossima settimana. Per essere precisi, l'aggiornamento ...

Osservatorio Autopromotec - In Italia le nuove auto emettono sempre meno Co2 : Tra il 2008 e il 2017 il livello medio delle emissioni di anidride carbonica per ogni vettura di nuova immatricolazione è sceso costantemente passando da 144,3 grammi per chilometro a 112,4. quanto emerge da un'elaborazione di dati Unrae condotta dall'Osservatorio autopromotec, la struttura di ricerca dell'omonima manifestazione fieristica bolognese dedicata alle attrezzature e ai ricambi automobilistici. L'Italia fa meglio della media Ue. ...

Le nuove norme mandano ko le auto : Un vero bagno di sangue le vendite di auto in Europa a settembre: -23,4%, con i cinque mercati più importanti, Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito,, che rappresentano 78,5% del totale ...

Emissioni auto - Unrae : 'Bene nuove norme europee ma servono messaggi chiari' : TORINO - 'L'Unrae sostiene l'introduzione di provvedimenti come la nuova normativa Wltp, ma andrebbero accompagnati con messaggi chiari e concreti, in questa fase di transizione...

nuove Shopping Action per Google Assistant - Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto : Mentre Google Maps è in grado di visualizzare le stazioni di ricarica per le auto in alcuni Paesi, Google Assistant introduce Nuove Shopping Actions. L'articolo Nuove Shopping Action per Google Assistant, Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto proviene da TuttoAndroid.

Le nuove etichette per i carburanti delle auto : Sono in uso da oggi in tutte le stazioni di servizio in Europa, per aiutare gli automobilisti a capire di cosa hanno bisogno The post Le nuove etichette per i carburanti delle auto appeared first on Il Post.

Dettagli e trailer per l’aggiornamento di settembre per Gran Turismo Sport : 9 nuove auto : Finalmente sono usciti i Dettagli per l'aggiornamento di settembre di Gran Turismo Sport, che introdurrà tra le altre cose 9 nuove auto, comprese auto da gara europee nuove e del passato. Eccole: Alfa Romeo GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65 (Gr.X) BMW M3 GT (BMW MotorSport) '11 (Gr.3) Mazda RX500 '70 (N300) Plymouth XNR Ghia Roadster '60 (N300) Honda NSX Type R '92 (N300) Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2 ...

Anas pronta a prendere nuove tratte di autostrade : "Siamo prontissimi a gestire altre tratte autostradali visto che già abbiamo una rete dieci volte quella di qualunque gestore". Lo afferma in un'intervista a 'la Repubblica' Gianni Vittorio Armani , ...

Tre anni di dieselgate : ecco come è cambiata l'auto. nuove normative e modelli sempre più green : Il dieselgate è esploso il 18 settembre 2015 con la dichiarazione dell’Agenzia americana per la protezione ambientale: l'Epa scopre e comunica al mondo che il Gruppo Volkswagen ha installato un software per aggirare le normative ambientali sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) dei diesel. Un vero e proprio “tsunami” che ha sconvolto il mondo delle auto. ecco come e quali effetti ha prodotto...

