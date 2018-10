6ix9ine | sparatoria a New York | ferito il suo bodyguard con 4 proiettili

Blastingnews

: 6ix9ine condannato a quattro anni di libertà vigilata. Dopo la sentenza il suo bodyguard ferito in una sparatoria - sosbiglietti : 6ix9ine condannato a quattro anni di libertà vigilata. Dopo la sentenza il suo bodyguard ferito in una sparatoria - steefano33 : 6ix9ine condannato a quattro anni di libertà vigilata. Dopo la sentenza il suo bodyguard ferito in una sparatoria… - LaPietraMusic : 6ix9ine condannato a quattro anni di libertà vigilata. Dopo la sentenza il suo bodyguard ferito in una sparatoria… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Due giorni fa Tekashiè stato condannato dai giudici del tribunale penale di Newad una pena di 4 anni di liberta' vigilata. La condanna è arrivata in to ad alcune violazioni commesse del rapper, relativamente alla sua preesistente condizione di liberta' vigilata. L'artista infatti aveva patteggiato la pena nel 2015 dopo essere stato condannato a tre anni di reclusione per dei reati di natura sessuale nei quali erano coinvolti dei minorenni. Contestualmente erano state stabilite una serie di prescrizioni a carico del cantante, probabilmente in questo momento il rapper più citato e amato, ma allo stesso tempo criticato, del mondo. Nello specificoavrebbe dovuto mantenere negli anni seguenti un comportamento esemplare ed, inoltre, avrebbe dovuto adoperarsi per conre il GED acronimo di 'General Educational Development', titolo di studi presente negli Stati ...