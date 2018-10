30 ottobre - Presentazione del libro di Alice Zannon | L' arte contemporanea spiegata a mia

Diretta streaming presentazione OnePlus 6T : orario in Italia e video YouTube (29 ottobre) : Era prevista per domani la presentazione OnePlus 6T, poi spostata ad oggi, lunedì 29 ottobre, alle ore 16 Italiane, per evitare l'accavallamento con il keynote di Apple, in programma per domani. In presa live da New York conosceremo più da vicino il nuovo top di gamma del produttore cinese, a margine dell'evento 'Unlock The Speed'. Sappiate che avrete tutti la possibilità di seguire la Diretta streaming della presentazione OnePlus 6T, ...

Giro d’Italia 2019 - mercoledì 31 ottobre la presentazione del percorso. Le anticipazioni e le possibili 21 tappe : Altri due giorni d’attesa e verrà finalmente svelato il percorso del Giro d’Italia 2019. mercoledì 31 ottobre, presso gli studi Rai di Via Mecenate a Milano, Mauro Vegni ufficializzerà le 21 tappe della Corsa Rosa numero 102. Partenza sabato 11 maggio da Bologna, con una cronometro che si concluderà in cima al San Luca, arrivo ancora con una prova contro il tempo, dal magnifico scenario, in quel di Verona nell’Arena, domenica 2 ...

A Roma - Martedì 30 ottobre 2018 ore 10 : 00 : presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma la presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. Appuntamento per Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00. L'articolo A Roma, Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00: presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” sembra essere il primo su Meteo Web.

Premio Tenco - il 20 ottobre la presentazione di 'Vent'anni di Sessantotto' foto : Se l'anno 1968 ha fatto storia è perché nell'arco di quei dodici mesi sono giunte fiammate di rivolta da ogni parte del mondo: paradossalmente, le meno durature, destinate a spegnersi subito, sono ...

Xiaomi Black Shark 2 : presentazione fissata per il 23 ottobre : Xiaomi Black Shark 2 si iscrive al club degli smartphone presentati in questo ottobre molto attivo per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Infatti un’immagine teaser pubblicata dall’azienda su Weibo fissa la presentazione del nuovo leggi di più...

Xiaomi : 25 ottobre la presentazione di Mi Mix 3 : E’ un mese di ottobre molto caldo per il mercato mobile, che ha già portato alla presentazione di molti dispositivi attesissimi dal pubblico, a cominciare dall’LG V40 ThinQ. Nelle settimane successive è toccato ai Google Pixel 3 e i più recenti Huawei Mate 20 svelati giusto ieri a Londra. Per la fine del mese è prevista invece la presentazione del nuovo OnePlus 6T, ma c’è un altro competitor che si appresta a svelare al ...

Imperdibile presentazione Huawei Mate 20 e 20 Pro : orario e video diretta streaming oggi 16 ottobre : Sembrerebbe essere davvero un evento da non perdere l'imminente presentazione del Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e molto probabilmente pure del Mate 20X. L'appuntamento è fissato per oggi 16 ottobre: qual è l'orario del live video che prenderà il via in diretta streaming da Londra? Nessun dettaglio sarà lasciato al caso ed ecco dunque tutte le informazioni per godersi il momento hi-tech di questo autunno. L'orario del via della presentazione del ...

A cosa servono 4 fotocamere sul Samsung Galaxy A9 2018? Orario presentazione e diretta streaming oggi 11 ottobre : Del Samsung Galaxy A9 e della sua configurazione di ben 4 fotocamere sul retro si sa già tutto prima della presentazione del device che avverrà oggi 11 ottobre. I 4 sensori principali promettono grandi cose ed è pure giusto soffermarsi sui dettagli della presentazione dello smartphone in diretta streaming, compreso l'Orario in cui partirà il live. A dettagliare il comparto fotografico del Samsung Galaxy A9 2018 a poche ore dal lancio è stato ...

Giro d’Italia 2019 : presentazione in diretta tv su Rai 2 il 31 ottobre : La 102ª edizione del Giro d’Italia ha iniziato a prendere forma. Pochi giorni fa sono state presentate le prime tappe della corsa rosa, che prendera' il via dall’Emilia Romagna. A breve, però, assisteremo alla presentazione delle 21 tappe in programma dall’11 maggio al 2 giugno 2019. L’appuntamento sara' fissato per il 31 ottobre 2018 a Milano. Ad ospitare l’evento saranno gli studi Rai di Via Mecenate. La diretta tv sara' su Rai 2 a partire ...

Oneplus 6T : presentazione e prevendita dal 30 ottobre : È ufficiale, il 30 ottobre, con una presentazione da New York, conosceremo il nuovo top di gamma dell’azienda cinese, Oneplus 6T, lo stesso giorno partiranno anche i preordini. L’invito punta ancora sulla velocità come già visto per il modello precedente da ci si dovrebbe discostare quanto meno per il design. Oneplus 6T sarà presentato il 30 ottobre L’azienda cinese non si fa certo pregare per fornire informazioni sui modelli ...

