Zoe Kravitz | nuda su Rolling Stone come mamma Lisa Bonet | il risultato è incredibile Le

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Zoeemulae posaper la copertina dis. Nata a Venice Beach, Los Angeles, è la figlia del cantante Lennye dell’attrice; sua nonna paterna era l’attrice Roxie Roker. Etrambi i suoi genitori sono di discendenza afroamericana ed ebrea. L’attrice è la voce della band di Filadelfia Elevator Fight. Oltre ad esibirsi nella zona di Filadelfia, la band è salita sul palco del Philadelphia’s Roots Picnic nel giugno del 2009 dove si è esibita al fianco di gruppiThe Roots, TV on the Radio e The Black Keys. Laè anche il volto della fragranza di Vera Wang Princess, compare sul sito web e nella pubblicità per il marchio. E adesso Zoe, 29 anni, ha voluto ricreare il servizio fotografico che la rivista americana dedicò a sua madre nel 1988, esattamente 30 anni dopo, per l’edizione Hot di ...