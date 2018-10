Zoe Kravitz | nuda in copertina come mamma Lisa Bonet

dilei

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Quando si dice che la genetica non mente. A vedere Zoe Isabelle, figlia di Lenny e dell’attrice(la meravigliosa Denise dei Robinson)sulladi Rolling Stone di novembre 2018, sembra di avere un déjà vu e tornare indietro di 30 anni, La bellissima attrice 29enne, infatti, ha voluto con questo servizio omaggiare sua, che proprio 30 anni fa, nel 1998, aveva posato per la stessa rivista e nella stessa posa. Con l’unica differenza (erano altri tempi) che inavevano messo una sua foto più vestita e castigata, mentre quelle di nudo comparivano solo nelle pagine interne del magazine. Anche per questo Zoe ha decido di replicare il servizio e di farle un regalo, comparendo sulla cover: Penso che mia madre ci fosse rimasta male quando scoprì che avrebbero usato la foto in cui lei aveva indosso la camicia. Ecco perché non ...