Zannola | Raggi dovrà rispondere ennesima giornata caos Capitale

Zannola : Roma cloaca - ma Raggi si preoccupa di ripulire Circo Massimo : Roma – “La Capitale e’ una cloaca, per le strade della citta’ ci sono ancora i rami caduti dalla nevicata dello scorso inverno e cumuli di immondizia non raccolta ma il Sindaco Raggi, con uno zelo da fare invidia agli svizzeri, si sta preoccupando di far trovare linda e pinta l’area del Circo Massimo dove domani si svolgera’ la manifestazione nazionale del suo partito con Beppe Grillo”. “Da questa ...

Zannola : Roma è una discarica e colpa è prettamente Raggi : Roma – “Se la Capitale del Paese e’ una cloaca a cielo aperto la responsabilita’ e’ esclusivamente del Sindaco Raggi che sta giocando da piu’ di due anni a chi rimane con il cerino in mano, senza assumersi mezza responsabilita’ a differenza di quanto fanno tutti i Sindaci del Paese, compresi i suoi compagni di partito. Sui rifiuti assistiamo ad uno scaricabarile vergognoso da parte della Giunta Raggi ...

Zannola : ennesima vergogna Giunta Raggi - non si costituisce parte civile : Roma – “La Giunta Raggi si riempie la bocca di legalita’ e non riesce neanche a presentare in tempi utili la costituzione di parte civile al processo sul raid al Roxy Bar. Un’amministrazione sciatta e inconcludente, che fa acqua da tutte le parti e che alimenta solo propaganda senza mettere in campo alcun provvedimento. L’ennesima vergogna per la Giunta Raggi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere ...

Zannola : Raggi consideri bocciatura senza appello esito Agenzia : Roma – “Se il Sindaco Raggi si riempie la bocca di partecipazione e di democrazia diretta non puo’ non considerare come una bocciatura senza appello l’esito delle rilevazioni condotte dall’Agenzia comunale per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici. Non ci sono piu’ alibi: a meta’ mandato, circa, con la disastrosa Giunta Raggi i cittadini non ne possono piu’ di assistere ad un ...

Zannola : Raggi ha faccia tosta a parlare di palestra legalità a Ostia : Roma – “Ci vuole del coRaggio e una grande faccia tosta a parlare, come fa il sindaco Raggi, di ‘intenso lavoro di questa amministrazione’ per l’apertura della palestra della legalita’ a Ostia. Il protocollo tra Regione Lazio, Ipab e Tribunale di Roma per la consegna dell’immobile confiscato a Ostia, al fine di utilizzarlo come palestra della legalita’, e’ del febbraio del 2017 e la richiesta ...