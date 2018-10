Zalando ingaggia due robot per la logistica Se supereranno il periodo di prova | saranno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Duesono entrati a far parte della forza lavoro dipresso il magazzino di Erfurt, in Germania. Soprannominati TORU, hanno il compito di assistere gli addetti e “facilitarli nelle procedure più difficoltose di prelievo e posizionamento della merce”. In buona sostanza, questi due nuovi addetti al magazzino sfruttano una tecnologia intelligente che fa uso di telecamere per riconoscere, afferrare e trasportare oggetti singoli. Non si tratta quindi di tecnologie di automazione nate per movimentare interi carichi, come i pallet. Sonoefficienti nello spostare piccoli oggetti che, semplicemente, sono posizionati troppo in alto o troppo in basso per essere raggiunti senza fatica dagli operatori in carne e ossa. TORU. Fonte:Ecco che quindi la novità entra di diritto nel novero deiche si candidano a “rubare il lavoro” alle ...