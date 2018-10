Yoga e fotografia uniti per combattere i disturbi alimentari

vanityfair

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Sukhasana, o Posizione sempliceSalamba Bhujangasana, o Posizione della SfingeMarjaryasana/Bitilasana, o sequenza del Gatto e della MuccaDhanurasana, o Posizione dell'ArcoCamatkarasana, o Posizione della Cosa SelvaggiaSetu Bandha Sarvangasana, o Posizione del Ponte contrattoPer chi soffre di, la visione di sé stessi nello specchio è un momento cruciale. Elaborare la propria immagine non è mai un processo scontato e questo accade anche per chi non sta vivendo una patologia; a maggior ragione, chi soffre vedendosi nello specchio tenderà sempre a percepirsi in un modo soggettivo, spesso falsato dalla quantità di giudizi. Reimparare a guardare il proprio corpo riflesso è uno dei passaggi fondamentali che chi è affetto da anoressia e bulimia deve affrontare nella propria strada verso la guarigione. Per questo motivo, ad affiancare percorsi di accompagnamento psicologici e ...