World Series - Trionfo Red Sox | è il 9° titolo della storia | Dodgers ko in gara-5 della

La squadra migliore, dall'inizio alla fine. I Boston Red Sox del 2018 sono stati dei dominatori. Nel baseball, succede, ma non così spesso. Stagione lunghissima, 162 partite, e playoff spietati dove ...

Il Price giusto. E le mazze tempestose di Boston, una squadra quasi perfetta. Il lanciatore che nessuno si aspettava. E quel fuoco esploso, puntuale e senza pietà. Inesorabilmente. I Red Sox segnano i ...

Baseball - World Series MLB 2018 : i Boston Red Sox sbancano ancora Los Angeles e vincono il titolo - battuti per 4-1 nella serie i Dodgers : I Boston Red Sox sono campioni MLB 2018. Nelle World series, la franchigia del Massachusetts ha superato per quattro vittorie a una i Los Angeles Dodgers: decisiva è stata gara-5 in California, in cui i Red Sox hanno imposto la propria legge fin dall’inizio e vinto per 5-1. Boston mette le cose in chiaro fin dal primo inning con un fuoricampo da due punti di Steve Pearce che fa terminare il giro del diamante anche ad Andrew Benintendi. La ...

I Boston Red Sox hanno vinto le World Series: hanno battuto i Dodgers in sole cinque gare, diventando la squadra di baseball più vincente del ventunesimo secolo

MLB - World Series 2018 : i Boston Red Sox vincono gara-4 e portano la serie sul 3-1 contro i Los Angeles Dodgers : I Boston Red Sox vincono gara-4 delle World series 2018 sul campo dei Los Angeles Dodgers per 9-6 e portano la serie sul 3-1, con la possibilità di chiudere tutto già domani, sempre in casa degli avversari, oppure molto più probabilmente, nella notte tra martedì e mercoledì tra le mura amiche. I Sox, infatti, per via del successo esterno rimediato stanotte, si portano ad una sola vittoria dal nono titolo di sempre, che difficilmente vedrà ...

Succede solo in America. Si sono inventati il baseball e ora si sono inventati anche le World Series da 18 inning: due partite in una, una maratona durata 7 ore e 20 minuti con 40 giocatori schierati.

La terza gara delle finali della Major League Baseball — le World Series — si è giocata nella notte tra venerdì e sabato a Los Angeles: è stata vinta dai Dodgers, che hanno battuto i Boston Red Sox al diciottesimo

Baseball - World Series MLB 2018 : i Los Angeles Dodgers vincono la partita più lunga della storia delle finali - 7 ore e 23' di battaglia! : La notte dei record. Solo così si può definire quanto è accaduto stanotte tra Los Angeles Dodgers e Boston Red Sox nella gara-3 delle World Series 2018. Nelle finali della lega americana di Baseball una partita così non s’era mai vista: è stata, infatti, la più lunga per durata complessiva (7 ore e 23 minuti) nonché quella col maggior numero di inning (18) di tutta la storia delle World Series. La vittoria è andata ai Dodgers per 3-2, ...

Boston è a metà dell'opera: le World Series, la super finale del Baseball americano, contro Los Angeles pendono decisamente dalla parte dei Red Sox, che vincono 4-2 anche gara-2, dopo l'8-4 di gara-1,...

Baseball - World Series MLB 2018 : Boston vince anche gara-2 e si porta sul 2-0 contro Los Angeles : gara-2 delle World Series 2018 va ai Boston Red Sox che si impongono per 4-2 sui Los Angeles Dodgers, dopo aver vinto gara-1 ieri notte con il risultato di 8-4. Serie, quindi, sul 2-0 per i Sox, che sfruttano al meglio il fattore campo prima di volare a Los Angeles. A fare la differenza stanotte sono state le sole 3 valide messe in campo dagli ospiti e, soprattutto, la bravura di Boston ad uscire positivamente da situazioni che li hanno visti in ...

Al Fenway Park i Boston Red Sox iniziano nel migliore dei modi le World Series, battendo 8-4 in gara-1 i Los Angeles Dodgers. Gli uomini di Alex Cora, 108 vittorie in regular season, compiono il ...

Boston fa pesare tutta la sua storia e tutta la sua potenza nella prima partita della serie su 7 contro i ...