Wandersong - recensione

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Cantare è forse una delle passioni più gioiose ed emozionanti a cui possiamo dedicarci. Tutti noi almeno una volta, che sia stato nel privato della nostra camera o in pubblico, ci siamo lanciati in sinfonie più o meno riuscite, con nessun'altro strumento se non la nostra voce. È un gesto di perdizione controllata, eppure allo stesso tempo decisamente liberatorio. Cantiamo per distrarci o divertirci, per depressione o allegria: insomma, potremmo farlo per tutte le ragioni. E se proprio una canzone potesse salvare il mondo dall'estinzione? Questa è la grande missione in cui si lancia il protagonista del particolare indie, nato su Kickstarter e che ci mette nei panni di un menestrello. Avete capito bene: niente cavalieri dotati di spade magiche, nessuno scettro fatato o semidio, ma un semplice bardo chiamato a diventare un eroe. Basterebbe solo questo incipit per suscitare una ...