Volley – Le ragazze della Nazionale ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. La griglia di partenza : favorite e outsider del campionato delle “ragazze d’argento” : Il Mondiale giapponese ci consegna un campionato italiano che, se non è quello più bello e interessante del mondo, poco ci manca. Tutte le vice campionesse del mondo, qualche campionessa serba, tante protagoniste che si sono segnalate ad altissimi livelli nella kermesse giapponese, il ritorno del Club Italia con tante azzurre di oggi e di domani, la curiosità di vedere all’opera tre, o addirittura quattro, generazioni di atlete a confronto. La ...

Volley - accoglienza da star per le ragazze della Nazionale : in aeroporto c’è anche Giancarlo Giorgetti che posa con Paola Egonu e Myriam Syllla : C’erano centinaia di persone domenica sera a Malpensa e a Fiumicino ad accogliere la Nazionale femminile di Volley di ritorno dal Giappone, dove è arrivata seconda in finale, aggiudicandosi la medaglia d’argento. La sconfitta contro la Serbia non ha smorzato gli entusiasmi del pubblico, che ha accolto le ragazze tra cori, canti e mazzi di fiori. E ad attenderle nell’aeroporto milanese c’era anche il sottosegretario alla ...

Volley - il rientro delle ragazze d’argento : «Tristi e felici insieme» : «Non ci aspettavamo tutto questo, orgoglioso di loro». È il ct Davide Mazzanti a parlare per tutti. Le ragazze d’argento al rientro dal mondiale di Volley in Giappone non si aspettavano l’accoglienza avuta all’aeroporto di Malpensa. Forse nel paese del Sol Levante non era arrivata tutta l’attenzione che i tifosi italiani hanno riservato alla squadra di pallavolo femminile.--Ha avuto ascolti calcistici la nazionale di Volley. Oltre 6,3 milioni di ...

Uliveto ringrazia le ragazze dell'ItalVolley - ma 'copre' le atlete di colore : è bufera : Ci sono tutte. Anzi no. Un'immagine pubblicitaria dell' acqua Uliveto pubblicata sui giornali fa scattare la polemica dopo la finale dei mondiali di pallavolo femminile persa dalle azzurre contro la ...

Ragazze del Volley - dalla pubblicità Uliveto spariscono Egonu e Sylla. L azienda 'Nessuna discriminazione' : Un fotomontaggio fatto in tutta fretta per celebrare l'argento della nazionale di volley ai Mondiali diventa un caso sui social. L'acqua Uliveto, marchio del gruppo Cogedi e sponsor delle azzurre che ...

"Grazie - ragazze"! Ma una bottiglia di Acqua Uliveto copre le atlete nere della Nazionale di Volley : ... in data: Ott 21, 2018 at 1:39 PDT Una bottiglia nella storia La maldestra bottiglia in un attimo diventa l'oggetto che nasconde e censura ciò che non si vuole vedere nella storia dello sport, e non ...

Ragazze del Volley - dalla pubblicità Uliveto sparisce Paola Egonu : Un fotomontaggio fatto in tutta fretta per celebrare l'argento della nazionale di volley ai Mondiali diventa un caso sui social. L'acqua Uliveto, sponsor delle azzurre che sabato hanno disputato la ...

Volley - sfuma il sogno mondiale delle 'ragazze terribili'. Vince la Serbia al tie break - 3-2 : Ma resta la soddisfazione per un grande torneo, che ci riporta sul podio mondiale a distanza di 16 anni dal titolo di Berlino - Medaglia d'argento per l'Italia del Volley femminile che in finale ha ...

È argento per le ragazze del Volley italiano : E' finita 2 a 3 la finale dei Mondiali femminili di pallavolo [VIDEO] che ha visto scontrarsi le due squadre più forti, Italia e Serbia. Purtroppo le nostre bravissime ragazze non hanno potuto “smontare” la squadra serba, che è stata l'unica formazione a batterle nel corso della gara. Forse a penalizzarle anche la tensione e la stanchezza dopo dieci set giocati in sole 24 ore. Un argento che brilla d'oro, perché la nostra squadra di giovanissime ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spopola sui media e sui social. Le ragazze di Mazzanti hanno conquistato l’affetto degli appassionati : E’ vero. Oggi è un giorno po’ triste per la Nazionale italiana di pallavolo femminile: la Finale dei Mondiali 2018 non ha sorriso alle Azzurre e l’oro iridato è andata alla fortissima ed esperta Serbia. C’è amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, per l’epilogo al quinto set e la gestione di alcuni momenti non ideale. Tuttavia le ragazze del CT Davide Mazzanti possono essere orgogliose di ...

Volley - Togut : 'Le ragazze arriveranno fino in fondo vedo la fame che avevamo nel 2002' : Quando l'Italia ha vinto il suo ultimo e unico titolo mondiale lei era lì. Anzi, lei è stata una delle principali artefici di quel trionfo datato 2002. Opposto letale, alla fine mvp del torneo, all'...

