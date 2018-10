Volley | il Presidente Mattarella ha ricevuto le azzurre al Quirinale

Il Presidente Mattarella : 'Vorrei il Paese coeso come le azzurre del Volley ' : di Gianluca Cordella 'Quello che caratterizza la pallavolo è la coesione, essere squadra con grande vicendevole responsabilità. Correttezza che contrassegna il gioco. Vorrei che il Paese somigliasse a ...

Volley – L’Italia femminile al Quirinale - l’orgoglio del presidente della FederVolley Cattaneo : “è un giorno speciale” : Il presidente della FederVolley Pietro Bruno Cattaneo orgoglioso della Nazionale italiana femminile per lo splendido argento ai Mondiali 2018 “Questo è un giorno speciale, una occasione straordinaria per tutto il mondo della pallavolo. Il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale a queste ragazze che hanno fatto innamorare un Paese intero. Queste sensazioni rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori: ci avete ...