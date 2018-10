Voleva un maschio | ma nasce femmina | ecco cosa fa il padre dopo la scoperta

caffeinamagazine

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Una storia assurda per cui ora un uomo rischia fino a dieci anni di carcere. A raccontare la vicenda, che è avvenuta in Cina, è il Daily Mail e vede protagonista un papà della provincia di Zhejiang ora finito in arresto per aver venduto la figlia di appena dieci giorni a una coppia al prezzo di circa cinquemila euro. Motivo?un maschietto quindi, quando ha scoperto che invece era nata una femminuccia, ha deciso di sbarazzarsi della piccola. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico, alla moglie avrebbe detto che la bambina era morta in un incidente, quando in realtà, come detto, si era liberato della piccola perché profondamente deluso dal fatto che non fosse uncome desiderava tanto. L’uomo non ha fatto però i conti con sua madre, quindi la nonna della piccola che ad appena dieci giorni di vita era stata staccata dalla madre. È stata proprio la donna a ...