Visita fiscale | chiarimenti Inps | niente codice “E” per l’esenzione

Malattia : in quali casi si può evitare la Visita fiscale : Regola numero uno quando ci sia ammala e si va in Malattia è quella di rispettare fasce di reperibilità, durante le quali non si può uscire di casa, perché potrebbe arrivare da un momento all’altro una visita fiscale, per accertare se davvero siamo a letto malati o siamo solo furbetti in cerca di qualche giornata di riposo in più. Se così fosse incorreremmo in sanzioni certe. Come a tutto però, anche in questi casi ci sono eccezioni che ...

INPS e malattia - cosa succede se l’assenza alla Visita fiscale è ingiustificata? : La visita fiscale INPS scatta quando il lavoratore entra in malattia. Vi sono degli orari di reperibilità, in cui il soggetto deve farsi trovare in casa. In alcuni casi, l’assenza in questi orari è giustificata, ma non sempre è così. È quindi bene conoscere cosa accade quando al controllo del medico fiscale, il lavoratore è assente ingiustificato. malattia, assenza ingiustificata alla visita fiscale INPS Quali sono le conseguenze di un’assenza ...

Certificato medico e Visita fiscale : cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia : In caso di malattia, i lavoratori - sia pubblici che privati - devono presentare il Certificato medico per essere esentati dal lavoro. Ecco cosa deve fare ogni dipendente per presentare il Certificato e come funzionano le visite fiscali, con i diversi orari di reperibilità per il settore pubblico e quello privato.Continua a leggere

Infortuni sul lavoro - c'è la Visita fiscale? : visita fiscale, non sempre se ne occupa l'Inps. Sia lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale che il consiglio dei Ministri hanno ribadito che non le può fare nel caso in cui dipendenti ...

Visita fiscale Inps : la comunicazione della malattia è possibile con WhatsApp : La societa' odierna è sempre più interconnessa e anche la modalita' e la validita' delle comunicazioni ufficiali tra soggetti diversi, che sia tra privati o tra privati e Pubblica Amministrazione, sta cambiando velocemente. Ecco, quindi, che anche le comunicazioni tra dipendente e datore di lavoro subiscono l'effetto di questi mutamenti. L'Inps ha fornito [VIDEO], recentemente, dei chiarimenti importanti circa la validita' di una comunicazione ...