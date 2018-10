Vino | Coldiretti | domani si stappa il novello | 2 milioni di bottiglie

Coldiretti : domani torna il Vino novello - 2 milioni di bottiglie : Roma, 29 ott., askanews, - Arriva sulle tavole il vino novello Made in Italy, con circa 2 milioni di bottiglie delle vendemmia 2018 che potranno essere stappate a partire dalla mezzanotte e un minuto ...

Vino - bilancio Coldiretti : a fine vendemmia 7 bottiglie su 10 sono Doc : Sette bottiglie di Vino su 10 sono Doc. Parte da questo bilancio la vendemmia 2018 in Italia che “si è praticamente conclusa con una produzione di circa 50 milioni di ettolitri, in aumento del 16% rispetto alla scorsa annata che per la grave siccità è stata tra le più scarse dal dopoguerra“. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti con la raccolta delle uve che, spiega la confederazione degli imprenditori agricoli, ...

Coldiretti : a un anno da firma Ceta -3% Vino italiano in Canada : Roma, 20 set., askanews, - Calano del 3% le bottiglie di vino Made in Italy esportate in Canada nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge da una ...

CETA - Coldiretti : in calo il Vino Made in Italy in Canada : Calano del 3% le bottiglie di vino Made in Italy esportate in Canada nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del primo anniversario dell’entrata in vigore in via provvisoria dell’accordo CETA il 21 settembre 2017, sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero. Con il CETA si è verificata – sottolinea la Coldiretti – una brusca inversione ...

Dazi - Coldiretti : “Lo stop cinese al Vino Usa spinge il made in Italy” : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le esportazioni del nettare di bacco made in Italy nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat dopo che Pechino ha annunciato Dazi per 60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, ...

Vacanze - Coldiretti : 1 milione in agriturismo a settembre tra funghi e Vino : Una stagione da record per i funghi e il tradizionale rito della vendemmia spingono ad oltre un milione le presenze in agriturismo a settembre, particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l’arrivo della bassa stagione. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che in questo ultimo scampolo dell’estate si registra un aumento in percentuale del turismo ...

Vino - Coldiretti : è record storico export : 13.08 L'Italia si avvia alla vendemmia e festeggia il record storico delle sue esportazioni di vini: +4 % rispetto allo scorso anno, quando avevano raggiunto circa i 6 mld di euro. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti in base a dati Istat sui primi 5 mesi del 2018. La vendemmia impegna 310.000 aziende agricole e quasi 46.000 aziende vinificatrici.La superficie dedicata alla vite è pari a 652.000 ettari. Un motore economico che genera oltre ...

Vino - Coldiretti Toscana : “Una vendemmia con il segno positivo” : Con il mese di settembre la vendemmia sta muovendo i primi passi in tutta la Toscana e si possono fare le prime previsioni. ‘‘Le condizioni attuali fanno ben sperare per una annata di buona/ottima qualità – dice Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana – anche se l’andamento della vendemmia dipenderà molto dal meteo di settembre. Siamo parte tradizionalmente a fine agosto con le uve bianche di pinot e ...