Video Napoli Roma 1-1 | highlights e i gol della partita Serie A 10^ giornata

Alessandro Gassmann a Domenica In sul segreto del successo de I Bastardi di Pizzofalcone e il rapporto con Napoli (Video) : Alla vigilia di un nuovo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone in tv, Alessandro Gassmann a Domenica In ha raccontato entusiasta l'esperienza sul set napoletano della serie ispirata ai romanzi del giallista Maurizio De Giovanni. Da tre anni ormai, ha raccontato Alessandro Gassmann a Domenica In ospite di Mara Venier il 28 ottobre, vive almeno sei mesi all'anno a Napoli per girare gli episodi della serie di cui è protagonista nei panni ...

Napoli-Roma 1-1 Highlights - il Video e i gol della partita. El Shaarawy illude - Mertens pareggia nel finale : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma al termine di una partita che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Di seguito le immagini delle reti del posticipo serale della decima giornata della Serie A di calcio. IL GOL DEL VANTAGGIO GIALLOROSSO #ElShaarawy! #Roma in vantaggio! ...

Highlights Serie A Napoli-Roma 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Napoli-Roma 1-1 – Nel primo tempo è dominio Napoli che creano e sprecano ma è la Roma a colpire in contropiede: El Shaarawy segna, mentreAlbiol salva sulla linea una conclusione di Dzeko. Infortunio per De Rossi. Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia, anche gli uomini di Ancelotti continuano a pressare i giallorossi […] L'articolo Highlights Serie A Napoli-Roma 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Il ‘Faraone’ mette la freccia - Mertens non sbaglia al fotofinish : Napoli-Roma - al San Paolo partita ricca di spettacolo ed emozioni [FOTO e Video] : 1/29 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

Napoli-Roma 0-1 diretta live : infortunio De Rossi - tegola per Di Francesco [Video] : 1/29 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Video Napoli-Roma 0-1 : le immagini del vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy : La Roma passa in vantaggio in casa del Napoli nel posticipo serale della decima giornata della Serie A di calcio: al quarto d’ora El Shaarawy sigla la rete dello 0-1. Di seguito il VIDEO del gol giallorosso. #ElShaarawy! #Roma in vantaggio! #NapoliRoma 0-1 pic.twitter.com/hIUb0dBqpz — Alessia N⚽️velli (@Ale_Novelli87) October 28, 2018 CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

