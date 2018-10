Video Motogp | highlights Gp Australia 2018 e classifica piloti | grande vittoria di

MotoGp - Zarco bussa alla porta di Marquez : il gesto del francese dopo l’incidente è da applausi [Video] : Il pilota francese ha fatto visita a Marquez per chiedergli scusa dopo l’incidente che li ha visti coinvolti nel Gp d’Australia Nella vita bisogna saper chiedere scusa, Johann Zarco ha dimostrato in Australia di saperlo fare. Il pilota francese, protagonista insieme a Marc Marquez di un brutto incidente nel Gp d’Australia, ha fatto visita allo spagnolo per chiarire la situazione con lei, sottolineandogli di non averlo ...

MotoGP - GP Australia : Zarco tampona Marquez a 300 km/h - incidente spettacolare Video : Marquez al termine della gara spiega: "Non ho capito subito cosa fosse successo, ho solo sentito una grande botta. In ogni caso si è trattato di un incidente di gara, può succedere, soprattutto in ...

MotoGp – Proposta di matrimonio ai box Yamaha a Phillip Island : il Gp d’Australia si fa romantico [Video] : Il Gp d’Australia si fa romantico: Proposta di matrimonio ai box Yamaha. Un tifoso di Valentino Rossi si inginocchia per la sua donna E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e Dovizioso. Una ...

Highlights MotoGP - il Video della gara del GP Australia 2018 : vittoria per Maverick Vinales : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Austraia 2018, riportando la Yamaha al successo in MotoGP dopo ben 490 giorni. Un digiuno lunghissimo spezzato da una prestazione stellare da parte dello spagnolo, autore di una rimonta furente. Il podio è stato completato dagli italiani Andrea Iannone ed Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi non è riuscito ad inserirsi nella corsa per il podio. Marc Marquez è rimasto vittima di una caduta dopo un ...

MotoGp – Vinales super in Australia : il bel gesto di Valentino Rossi - strette di mano anche tra Dovizioso e Iannone [Video] : Valentino Rossi e colleghi si congratulano con Vinales per la vittoria in Australia, strette di mano anche tra Iannone e Dovizioso a Phillip Island Maverick Vinales interrompe il digiuno della Yamaha regalandosi una speciale vittoria oggi al Gp d’Australia: il pilota spagnolo ha conquistato uno speciale trionfo a Phillip Island, lasciandosi alle spalle i due italiani Iannone e Dovizioso, ex compagni di squadra in Ducati. Ottimo ...

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare incidente a quasi 300 km/h [Video] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

MotoGp – Semafori spenti a Phillip Island : il Video della partenza del Gp d’Australia : Miller subito in testa, inizio difficile per Marquez: il VIDEO della partenza del Gp d’Australia E’ finalmente iniziato lo spettacolo del Gp d’Australia: dopo le qualifiche di ieri che hanno regalato a Marquez una splendida pole position, i campioni della MotoGp sono in pista, a Phillip Island, per la battaglia della domenica. Una partenza caotica, che ha lasciato per qualche secondo col fiato sospeso: Marquez è stato ...

Diretta MotoGp/ Streaming Video SKY gara live : vincitore - podio (GP Australia 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo (oggi domenica 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 02:45:00 GMT)

MotoGp – Rins costretto a fare l’autostop in Australia : il gesto di Miller è da applausi [Video] : Rins fa l’autostop nelle Fp3 del Gp d’Australia: Miller sorprendente, l’Australiano si ferma e dà un passaggio al collega della Suzuki E’ terminato il sabato in pista a Phillip Island. Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp d’Australia, seguito in prima fila da Vinales e Zarco, mentre Rossi e Dovizioso partiranno dalla terza fila, rispettivamente dalla settima e nona casella in griglia. Nella ...

Diretta MotoGp/ Streaming Video SKY qualifiche live : FP4 - Iannone primo davanti a Vinales e Valentino Rossi : Diretta MotoGp Streaming video SKY qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi , oggi, .

Diretta MotoGp Australia/ Streaming Video Sky - qualifiche live : Bautista e Pol Espargaro in Q2! : Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:21:00 GMT)

DIRETTA MOTOGP/ Streaming Video Sky - qualifiche live : caccia alla pole position! : DIRETTA MOTOGP qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:56:00 GMT)

Diretta MotoGp/ Streaming Video SKY qualifiche live : pole position e tempi (Gp Australia 2018) : Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 01:15:00 GMT)

MotoGP - Gp Australia : Fiorani - Honda - - 'Con Lorenzo ci sarà da divertirsi' [Video] : ... 'Credo che il duo Marquez Lorenzo sarà innanzitutto interessantissimo, perchè avere due personaggi così diversi e campioni del mondo che lavorano insieme, sarà come molto interessante. Un pò come ...