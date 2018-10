Via le pensioni agli ebrei vittime delle leggi razziali e ai perseguitati dal fascismo

Pensioni anticipate - il Governo conferma quota 100 e rinVia una manovra identica all'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Pensioni anticipate - il Governo conferma quota 100 e rinVia una manovra identica all'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Pace fiscale - quota 100 - stop alle pensioni d'oro e Via libera al reddito di cittadinanza : Tra i punti più attesi della manovra c'è la cosiddetta "Pace fiscale", un provvedimento che nelle intenzioni del governo giallo-verde vorrebbe permettere a chi ha un contenzioso con il fisco di ravvedersi e regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate. Non sarebbero invece coinvolti gli evasori totali.L'accordo raggiunto stabilisce un'aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei ...

Pensioni : Via libera alla Quota 100 - ma il tema dei precoci resta aperto : Il Governo Conte ha approvato la nuova manovra finanziaria che partira' da gennaio 2019. Grande soddisfazione fra i componenti della maggioranza che ormai da mesi sono al lavoro su un'uscita più flessibile rispetto alle norme troppo rigide [VIDEO] introdotte dalla precedente Riforma Fornero. Il Cdm approva la manovra Ieri, a margine del Consiglio dei Ministri, il Premier Giuseppe Conte ha illustrato il testo della manovra con tutte le misure in ...

«Pace fiscale» e previdenza : le novità Pensioni : Via prima - ma col 25% in meno : Reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del 2019, via alla rottamazione-ter (ma per gli evasori ci sarà il carcere)

“Pace fiscale” e previdenza : tutte le novità Pensioni : Via prima - ma col 25% in meno : Reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del 2019, via alla rottamazione-ter (ma per gli evasori ci sarà il carcere)

Manovra 2019 approvata e inViata alla Ue. Sì a pace fiscale e tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Via libera alla manovra : reddito cittadinanza - pensioni e pace fiscale : Roma, 15 ott., askanews, - Superato l'impasse sulla pace fiscale il governo giallo-verde ha varato la manovra economica per il 2019, composta dal disegno di legge di bilancio, il decreto fiscale e a ...

Manovra - pace fiscale con aliquota al 20%. A febbraio al Via quota 100 per le pensioni : Nella dichiarazione integrativa la tassazione sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti sarà del 20% con un tetto di 100 mila euro. Lo spiegano fonti della Lega elencando le misure concordate al termine del vertice di maggioranza. Il massimo dichiarabile è di un terzo sull’imponibile dell’anno precedente. L’accordo, spiega una ...

Pensioni d’oro - taglio di un miliardo in 3 anni. Fornero - a febbraio al Via quota 100 : A febbraio parte la riforma della Legge Fornero con l’istituzione di quota 100. È quanto, come riferiscono fonti di Governo, è stato concordato nel corso del vertice che precede il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la Legge di Bilancio. A copertura della legge di bilancio - fanno sapere fonti M5s - arriverà il taglio delle Pensioni d’oro...

Manovra - pensioni d'oro - taglio di un mld in 3 anni in legge Bilancio. Legge Fornero - a febbraio al Via 'quota 100' : ..., è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Pensioni - un miliardo dai tagli. Via a quota 100 da febbraio : Il vertice tra Salvini-Di Maio e Conte si è concluso. Di fatto la maggioranza gialloverde avrebbe trovato la quadra su due questioni spinose: la quota 100 che darà il via all'addio alla Fornero e la pace fiscale. Negli ultimi giorni era emersa l'ipotesi di uno slittamento di quota 100 ad aprile. Adesso il cambio di rotta: l'uscita dal lavoro a 62 anni con 38 anni di contributi di fatto partirà a febbraio. Con due mesi di anticipo sulla tabella ...

Manovra - intesa su pace fiscale. Pensioni quota 100 al Via a febbraio : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle Pensioni d'oro un miliardo in tre anni...

Pensioni a quota 100 - Via 5 anni prima con il 25% in meno : i conti età per età : I maggiori vantaggi per chi ha iniziato a lavorare tra 22 e 26 anni, a patto di accettare una rendita considerevolmente più bassa. Si potrà staccare prima, in alcuni casi anche cinque anni e mezzo in anticipo. La pensione, però, subirà un drastico taglio, sino a un quarto dell’assegno. --Le simulazioni realizzate in esclusiva per L’Economia da Progetica, società di consulenza in pianificazione finanziaria e previdenziale, mostrano i ...