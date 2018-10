Via Casilina | Roma | | una Smart | è rimasta schiacciata da un pino

Roma - far-west in Via Casilina : “Vi prego venite subito stanno sparando”. 5 arresti grazie ai filmati della videosorveglianza : I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne Romano, avvenuto a Roma lo scorso 3 settembre, nel corso di una sparatoria avvenuta nel piazzale antistante un’officina meccanica di via Casilina. subito dopo il conflitto a ...