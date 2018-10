Vertici M5S ai ribelli | Voto contro è tradimento

Dal fisco ai migranti - M5S implode. Scure dei Vertici : sanzioni ai ribelli : Il caos visto dai vertici della Lega suona così: 'Devono fare pace con la testa, e capire se vogliono andare avanti oppure no, e come lo vogliono fare'. Il sottinteso del Carroccio da un po' di tempo ...

NoTap - il videomessaggio degli attivisti a Lezzi e M5s : “Chiediamo scatto d’orgoglio ai Vertici - sennò dimissioni” : Il Movimento No Tap, per bocca del suo portavoce, Gianluca Maggiore, ha chiesto attraverso un videomessaggio pubblicato su Facebook “uno scatto d’orgoglio ai vertici del movimento” sulla vicenda della realizzazione del gasdotto. “Vogliamo vedere i documenti, vogliamo vedere se queste penali esistono davvero”. Proprio ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva scritto ai sindaci pugliesi che ...

Italia 5 Stelle - Travaglio : “Se al Cdm non toglieranno condono da manovra - Vertici M5S verranno presi a pomodori” : “A chi dobbiamo credere tra Salvini e Di Maio? Ho l’impressione che entrambi stiano cercando di decidere chi debba perdere la faccia, quando probabilmente il Consiglio dei ministri ritirerà alcune delle cose più invereconde di questo condono “. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , commenta la convulsa giornata di ieri, contrassegnata dai botta e risposta dei due vice presi denti del ...

Pd - Giachetti : “M5s? I suoi Vertici sono più a destra di Salvini. Roma? Se mi ricandido a sindaco sputatemi in faccia” : “Ricandidarmi a sindaco di Roma? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto Giachetti, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche ...