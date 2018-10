Verso i mondiali di sci di Cortina 2021

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia lotta e stringe i denti - ora sguardo al futuro. Corsa Verso le Olimpiadi - si sogna con le giovani : Quelli di Doha non dovevano essere i nostri Mondiali, la stagione è stata caratterizzata da un’infinità di infortuni (su cui bisognerà riflettere per migliorare in ottica futura) e ci siamo presentati in Qatar in totale emergenza, senza delle reali ambizioni. Alle ragazze era stato chiesto di lottare, di stringere i denti, di dare tutto quello che avevano e di raggiungere il minimo obiettivo dell’ingresso tra le migliori 24 ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - timidi segnali Verso il futuro. Lodadio fa sognare in grande - si lotta per il podio! : L’Italia ha battuto un colpo ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e lo ha fatto tra gli uomini dove nell’ultimo lustro avevamo faticato in maniera enorme, rimanendo fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 e non riuscendo mai a essere minimamente competitivi nelle competizioni che contano. Marco Lodadio ha ruggito come speravamo e ha conquistato la qualificazione alla finale agli anelli, riportandoci a un atto conclusivo della rassegna ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : che lo spettacolo abbia inizio a Doha! Tra grandi campioni - la corsa Verso le Olimpiadi e i sogni dell’Italia : Finalmente si parte e all’Aspire Dome di Doha si inizia a fare sul serio. Dopo gli allenamenti e le prove podio che hanno aperto la settimana, ormai è davvero tutto pronto per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno nella capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre: ci aspettano 10 giorni di grande spettacolo, sarà una rassegna iridata davvero stellare con tantissimi campioni pronti a darsi battaglia per le 42 ...

Skateboard - i ranking mondiali aggiornati Verso Tokyo 2020. Ivan Federico quinto nel park! : Lo Skateboard è una delle nuove discipline presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel Sol Levante verranno messi in palio quattro titoli, due per sesso nel park e nello street. Diamo uno sguardo al ranking internazionale. PARK MASCHILE: Al comando lo statunitense Alex Sorgente (32.650) davanti al brasiliano Pedro Barros (32.295) e agli altri due connazionali Tom Schaar (24.450) e Cory Juneau (20.225). Il nostro Ivan Federico è quinto ...

Vincenzo Nibali e il 2019 della rivincita : Giro d’Italia per un record storico. Poi il contratto Verso Olimpiadi e Mondiali : Vincenzo Nibali ha concluso la propria stagione con il secondo posto al Giro di Lombardia, segno tangibile di come la condizione dello Squalo stesse crescendo dopo l’infortunio capitato al Tour de France e la conseguente operazione per curare la frattura alla decima vertebra toracica. Il siciliano, che aveva incominciato il 2018 con una favolosa vittoria alla Milano-Sanremo, si era poi concentrato sulla Grande Boucle ma ha dovuto alzare ...

Mondiali di Artistica a Doha : prima tappa Verso Tokyo 2020 : La capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre 2018 ospiterà, per la prima volta, le gare iridate con i migliori ginnasti del mondo che lotteranno anche per la qualificazione olimpica. Più di 500 ...

Volley femminile - Italia oggi hai perso : vincerai domani! Il futuro è azzurro - l’argento ai Mondiali Verso le Olimpiadi 2020 : Un argento che fa male perché il sogno iridato era lì a un passo, abbiamo accarezzato il tripudio iridato, ci abbiamo sperato quando siamo passati in vantaggio sul 2-1, abbiamo avvicinato l’impresa di battere la fortissima Serbia senza però riuscirci. Ma è anche un argento che lancia dei segnali importanti, è un’ottima base su cui costruire il futuro non soltanto imminente ma anche molto in là nel tempo: oggi l’Italia non ha ...

Mondiali volley femminili - la Serbia ultimo ostacolo dell Italia Verso l oro : YOKOHAMA - Tra la nazionale Italiana e la medaglia d'oro c'è la Serbia, l'unica squadra ad aver già battuto , per 3-1, le azzurre in questo torneo, martedì nelle Final Six, a qualificazione già ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia Verso Doha - le azzurre convocate per l’ultimo collegiale. Si cerca il quintetto titolare : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione ai Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si ritroverà al PalAlgeco di Brescia dal 16 al 19 ottobre, al termine l’immediata partenza per il Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante della stagione. Di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia Verso Doha - chi saranno le titolari? Lara Mori guida le azzurre - lotta per 5 posti : L’Italia si sta definendo quando mancano appena undici giorni ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’amichevole di ieri, conclusa al secondo posto alle spalle della Germania ma davanti alla Francia senza big e alla Svizzera priva di Giulia Steingruber, ha dato delle importanti indicazioni al DT Enrico Casella che deve scegliere la composizione della squadra per la ...

Ginnastica - Italia seconda in amichevole Verso i Mondiali. Che botto di Lara Mori : 13.8 al corpo libero! Rientra Rizzelli : L’Italia ha battuto un colpo a dodici giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale ha concluso al secondo posto (156.550) il quadrangolare amichevole che si è disputato a Russelheim dove si è imposta la Germania padrona di casa (160.200), terzo posto per la Svizzera (155.000) priva dell’infortunata Giulia Steingruber e quarta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Giappone-Serbia - inizia la Final Six. L’Italia guarda interessata Verso le semifinali : Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Nagoya (Giappone) si entra nel vivo della rassegna iridata e l’Italia guarderà con parecchio interesse la sfida tra le padrone di casa e la Serbia in programma alle ore 12.20: le due compagini sono inserite nello stesso girone della nostra Nazionale che poi lunedì affronterà le nipponiche, l’esito di questo scontro diretto ci dirà anche di cosa ...