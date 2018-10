Vento forte a Pescara | albero cade su auto ferita 49enne

Maltempo - Sulcis : Vento a 37 nodi - traghetto contro una banchina a Carloforte : Incidente al traghetto G.B. Conte della Delcomar, impegnato sulla rotta Portoscuso-Carloforte (Su). Questa mattina alle 12:45 in fase di attracco è andato a sbattere contro la banchina del molo Tagliafico al porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’incidente è dovuto probabilmente al Maltempo ed alle forti raffiche di vento che soffia dai 41 ai 47 nodi. Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Carloforte, il Tenente di ...

Forte Vento a Napoli - dirottati sei aerei : ANSA, - Napoli, 29 OTT - Difficoltà per le partenze e per gli arrivi nell'aeroporto di Napoli Capodichino dove alcuni voli sono stati dirottati in altri scali per motivi di sicurezza, a causa del ...

Maltempo : a Roma Vento forte - alberi e tegole caduti : oltre 140 interventi : AGI, - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili ...

Pompei : forte Vento - escono i visitatori : ANSA, - NAPOLI, 29 OTT - A causa del forte la direzione del Parco archeologico di Pompei ha predisposto, dalle 13,30 di oggi, la chiusura immediata degli scavi di Pompei. La decisione è stata presa ...

Maltempo Capri : Vento forte e mareggiata - stop ai collegamenti : Il vento sta sferzando su gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, investendo anche l’Isola di Capri. Una tempesta di acqua e vento ha colpito Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l’interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno interessato in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, maggiormente esposto allo scirocco. Si registrano ...

Maltempo : la direzione di Pompei chiude scavi a causa del Vento troppo forte : La direzione del Parco archeologico di Pompei ha disposto alle 13:30, “a causa del forte vento, la chiusura immediata degli scavi di Pompei, al fine di garantire l’incolumita’ dei visitatori. Il sito restera’ chiuso fino a che non saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilita’, in tutta sicurezza. I visitatori gia’ entrati nel sito sono stati invitati a uscire con cautela“. E’ quanto si ...

Maltempo - Vento forte a Pescara : albero cade su un’auto - grave donna : Ultimo lunedì di Ottobre di forte Maltempo su gran parte d’Italia, interessata da piogge e vento forte che stanno causando danni e disagi. A Pescara una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata in via Avezzano, vicino alla Prefettura. Il fusto è finito dentro l’abitacolo della vettura. La ...

Maltempo - nel pomeriggio previste piogge intense e Vento forte : Per il pomeriggio di lunedì 29 ottobre , la Funzione Associata di Protezione Civile dell'Orvietano conferma un probabile intenso peggioramento con piogge intense e vento forte fino 100 km/h, pertanto ...

Roma : forte Vento fa cadere lastre ferro a Magliana - nessun ferito : Roma – Poco prima delle 12, in via della Magliana nuova all’altezza del civico 200, a causa del forte vento alcune lastre di ferro sono cadute da un tetto di un edificio privato senza provocare feriti. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Roma Capitale del gruppo Marconi che hanno chiuso la strada in direzione del viadotto dopo aver deviato il traffico su via Rava. In via dell’Idroscalo ad Ostia, il ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e Vento forte - criticità prorogata fino a domani : 1/4 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna - nuovo aggiornamento : criticità per mareggiate - temporali e Vento forte : Due nuove allerte emanate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae Emilia-Romagna, in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani martedì 31 ottobre. La presenza di un sistema temporalesco ‘auto rigenerante’ determinerà oggi piogge di intensità elevata su tutto il settore occidentale della regione, più accentuate sulle aree montane e ...

Maltempo - Vento forte e mareggiate : disagi nei collegamenti aerei e marittimi da Nord a Sud : disagi per il vento forte e mareggiate si registrano in queste ore da Nord a Sud, determinando stop a collegamenti aerei e marittimi: sono fermi i traghetti per l’Isola del Giglio (Grosseto), per quella di Giannutri (Grosseto) e da Piombino (Livorno) e Livorno verso l’Isola dell’Elba. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto rinforzando gli ...

Roma : auto danneggiate da forte Vento ma nessun ferito : Roma – La pioggia di rami dovuta alle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo in queste ore sulla Capitale non ha causato feriti. Gli unici danni finora registrati sono quelli riportati dalle auto in sosta. Difficile al momento stabilire il numero dei mezzi danneggiati. Da Roma Est al quadrante Nord, dalla via del Mare al Pigneto. Gli interventi di messa in sicurezza da parte di Vigili del fuoco e Polizia di Roma Capitale sono in ...