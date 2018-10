Venezia aspetta super-acqua alta

FIRST MAN/ A Venezia il film su Neil Armstrong che resta bloccato dalle aspettative : FIRST man di Damien Chazelle ha aperto il Festival di Venezia 2018: il biopic su Neil Armstrong interpretato da Ryan Gosling. La recensione di CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:11:00 GMT)THE TRUMAN SHOW/ Venezia e la "profezia" di Weir per riscoprire libertà e realtà, di L. LocatelliSFOOTING/ "I Testini Pigri": dimmi dove vedi il calcio in tv e ti dirò che marito-tifoso sei, dei ...