Valentina Vignali e l’incidente sexy | il vestito è troppo ‘scollato’ VIDEO

Valentina Vignali approda su Rai 2 : in progetto una rubrica tutta sua? : Valentina Vignali arriva su Rai 2 con l’aiuto del Pancio e di Enzuccio Valentina Vignali entra ufficialmente a far parte di Rai 2. Ad annunciarlo non è la stessa sportiva, ma anche la pagina ufficiale della seconda rete di Rai. In particolare, nella giornata di ieri, Valentina ha chiesto pubblicamente l’aiuto dei suoi amici Pancio […] L'articolo Valentina Vignali approda su Rai 2: in progetto una rubrica tutta sua? proviene da ...

Valentina Vignali e il cancro - la foto dell’intervento : ‘Ecco il mio dolore’ : È un’immagine forte quella che Valentina Vignali, cestista ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, ha condiviso sui social in una data molto speciale per lei. Il 12 settembre del 2013, infatti, la giovane si sottoponeva a un delicato intervento per rimuovere il cancro alla tiroide. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata e il cui ricordo è sempre vivo in lei, come ha spiegato nel lungo post su Instagram realizzato per ...

È un'immagine forte quella che Valentina Vignali, cestista ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, ha condiviso sui social in una data molto speciale per lei. Il 12 settembre del 2013, infatti, la giovane si sottoponeva a un delicato intervento per rimuovere il cancro alla tiroide. Un'esperienza che l'ha profondamente segnata e il cui ricordo è sempre vivo in lei, come ha spiegato nel lungo post su Instagram realizzato per infondere coraggio a ...

“Il tumore mi aveva ridotto così”. Valentina Vignali - la foto choc della malattia : Sono passati cinque anni da quel giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Cinque anni dall’intervento chirurgico dopo la malattia che l’ha colpita. Un male di cui Valentina Vignali non si è mai vergogna e che anzi ha affrontato con coraggio al punto condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell’ex cestista e web influencer. La foto del ...

Valentina Vignali e la battaglia contro il cancro alla tiroide : Valentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliValentina VignaliCombattere e vincere. Questa sono le prime “regole” che si imparano quando si inizia a praticare uno sport. E queste due parole Valentina Vignali le conosce molto bene. Cinque ...

A cinque anni dall'intervento chirurgico, Valentina Vignali condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell'ex cestista e web influencer. Visualizza questo post su Instagram ~ 12 settembre 2013 No, questa non l'avevate mai vista. In realtà l'hanno vista in pochi, forse quasi nessuno. Ero uscita da ...

Valentina Vignali : «Così ho sconfitto il cancro - lottate insieme a me» : A cinque anni dall'intervento chirurgico, Valentina Vignali condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi...

Valentina Vignali : "Ho vinto il cancro" : Abbiamo imparato a conoscere Valentina Vignali per la sua tormentata storia con Stefano Luadoni, ma ora anche lei ha voluto rivelare un dettaglio della sua vita privata che tocca il cuore.Non servono tante parole per descrive quello che lei ha voluto raccontare per la prima volta. Per questo lasceremo parlare il suo post e la su foto pubblicata su Instgram. "12 settembre 2013. No, questa non l"avevate mai vista. In realtà l"hanno vista in pochi, ...

Il cancro - il selfie e la vittoria nella partita più importante : Valentina Vignali a 5 anni dall’operazione svela la sua foto speciale! : Valentina Vignali racconta le vicissitudini vissute in ospedale dopo l’operazione alla tiroide, 5 anni fa la giocatrice di pallacanestro e web influencer lottava contro un cancro che oggi ha debellato Valentina Vignali decide di raccontare su Instagram una pagina triste della sua vita. La giocatrice di basket ha parlato più volte del cancro che l’ha costretta in un letto di ospedale cinque anni fa, ma non ha mai svelato ...

Uomini e Donne - Valentina Vignali racconta il suo dramma : «Ho avuto un tumore» : Valentina Vignali , ex corteggiatrice di Uomini e Donne e cestista professionista, ha raccontato ai microfoni del Tg5 il suo dramma: ' Ho avuto un tumore '. Stefano Laudoni nuovo tronista, la ex ...