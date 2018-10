Usa | accusato strage sinagoga in tribunale | no cauzione

Biagio Antonacci accUsato di plagio per ‘Mio fratello’ : Il musicista Lenny de Luca parla di "coincidenza” nella melodia e nel ritornello tra il singolo del cantante e il suo brano...

Sospeso nell'Henan un sacerdote accUsato di aver violato i nuovi regolamenti religiosi : accusato di aver violato la politica religiosa e i regolamenti sulle attività religiose, è stato quindi Sospeso dal sacerdozio. Inoltre le autorità hanno ordinato la rimozione della croce che si ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte accUsato di omofobia : il commento sprezzante al bacio tra Giulia e Martina fa indignare il web : Francesco Monte accusato di omofobia: le dichiarazioni sul bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdy scatena la bufera sui social Nelle ultime ore hanno fatto discutere le dichiarazioni di Francesco Monte sul bacio ‘lesbo’ tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due ragazze giocando, per pegno, si sono scambiate un appassionato gesto d’affetto, che non è stato gradito dall’ex tronista tarantino. Il bel Francesco infatti ...

Diffida per Biagio Antonacci - accUsato di plagio per ‘Mio fratello’ : Ci sarebbe “palese coincidenza” nella melodia e in particolare nel “ritornello” tra la canzone Mio fratello, recente singolo di Biagio Antonacci, e un pezzo intitolato Sogno d’amore depositato alla Siae più di dieci anni fa. Lo sostiene l’autore di quest’ultimo brano, il musicista Lenny de Luca, che, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha già inviato all’etichetta discografica del ...

Fedez critica il Grande Fratello Vip per il cibo sprecato - Francesco accUsato di omofobia : Nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello Vip [VIDEO], il reality di Mediaset condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Le ultime novita' si soffermano su Fedez e Francesco Monte. Se il cantante milanese ha attaccato il programma di Canale 5 per aver sprecato del cibo per fare show, l'ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato l'ira del web per una reazione 'esagerata' al bacio tra Giulia Salemi e Martina ...

Firenze - romeno accUsato di tre violenze sessuali : Il romeno, accusato di aver violentato una studentessa asiatica e arrestato a Firenze lo scorso settembre sotto il Ponte del Varlungo, è ora ritenuto responsabile anche di un'altra violenza sessuale, la terza dopo che in carcere era arrivata una seconda ordinanza di arresto per aver abusato di una giapponese.L'episodio risalirebbe ai giorni attorno al ferragosto del 2017 e, come si legge su Firenze Today, la vittima sarebbe una ragazza italiana ...

Sinodo : Papa - è tempo di difendere la Chiesa dal Grande accUsatore : 'In questo momento ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione', ha affermato facendo riferimento alle persecuzioni dei cristiani in varie parti del mondo. Ma diventa anche un altro ...

Pittsburgh. Bowers formalmente accUsato : 02.30 Pittsburgh. Robert Bowers è stato formalmente accusato: nei suoi confronti sono stati presentati 29 capi d'accusa. Tra questi anche di crimine d'odio. Il killer della sinagoga è attualmente in ospedale. Ha ucciso 11 persone e ne ha ferite altre sei.

Cucchi - audio choc del carabiniere : "Sta male? Magari morisse"/ Ultime notizie : Nicolardi accUsato di calunnia : Cucchi, telefonata del carabiniere alla centrale operativa: "Magari morisse". Ultime notizie, l'audio choc della conversazione con la centrale operativa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Ubi Banca - al processo si decide se il grande accUsatore sarà parte civile. Il giallo della sua lettera con richiesta danni : Attorno a Ubi Banca il clima è tutto fuorché sereno. L’istituto, i suoi vertici e il banchiere Giovanni Bazoli sono sotto processo per ostacolo agli organismi di vigilanza e per indebite influenze sull’assemblea del 2013 che portò la lista sostenuta dalle due associazioni, la bergamasca Amici di Ubi Banca e la bresciana Associazione Banca lombarda e piemontese, a ottenere la maggioranza dei voti e a nominare Andrea Moltrasio alla presidenza del ...

Pechino - sentenza storica : 15 anni di carcere ai pm cinesi che torturarono un imprenditore accUsato di frode : Si è chiuso con una condanna record a 15 anni di carcere il caso di Stephen Lau Hei-wing, imprenditore di Hong Kong morto dopo essere stato torturato dai pm cinesi che lo avevano preso in custodia per una sospetta frode. La sentenza, rilasciata martedì dal tribunale intermedio N°1 di Tianjin supera le aspettative delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. I nove responsabili, quasi tutti della prefettura di Yanbian, provincia ...

Monza - accUsato di duplice omicidio - muore il giorno dopo l'archiviazione : E' morto il giorno dopo l'archiviazione delle accuse a suo carico per il duplice omicidio volontario della sorella e della nipote. Colpito da un infarto mentre stava cenando nella residenza per ...