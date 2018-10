Uomini e Donne news | Valentina Dallari aggiorna i fan | la ripresa dopo il ricovero il

Uomini e Donne anticipazioni - Trono Classico non va in onda : ecco quando : anticipazioni Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché Notizia dell’ultimissimo minuto, pausa in arrivo per Uomini e Donne. Più precisamente a non andare in onda questa settimana sarà il Trono Classico. Il motivo è presto detto. La De Filippi e la sua redazione faranno ponte lungo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Trono Classico non va in onda: ecco quando proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - gli altarini di Ivan Gonzalez : quello che ha combinato in Spagna : La notizia circolata in questi giorni, ovvero del probabile arrivo sul trono di Uomini e Donne di Ivan Gonzalez , ha generato nel web scalpore per alcune storie sul passato dell'ex tentatore di ...

Uomini e Donne oggi : Gemma si sente male - tornano Sossio e Ursula : oggi Uomini e Donne, Trono Over: attacco di panico per Gemma, Sossio e Ursula tornano in studio Puntata scoppiettante quest’oggi al Trono Over di Uomini e Donne, la settimana parte con il botto. Con grande sorpresa tornano in studio Sossio e Ursula. I due si sono lasciati nel corso del falò di confronto a Temptation […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma si sente male, tornano Sossio e Ursula proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi 29 ottobre : il ritorno di Sossio e il malore di Gemma… : oggi, lunedì 29 ottobre 2018 va in onda il Trono over di U&D Dopo la lunga pausa dovuta al week-end torna l’appuntamento col dating show Uomini e Donne. Verrà trasmesso il Trono classico o... L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne di oggi 29 ottobre: il ritorno di Sossio e il malore di Gemma… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne anticipazioni : GEMMA e ROCCO - lui ha baciato un’altra! : Novità nel trono over di Uomini e Donne: nella puntata registrata il 26 ottobre, si è dedicato tanto spazio alla coppia (formata fino a qualche settimana fa) da ROCCO Fredella e GEMMA Galgani. Quest’ultima, interrogata da Maria De Filippi su eventuali novità nella relazione, ha sostenuto di essersi sentita presa in giro dal cavaliere, il quale – durante una serata in hotel – ha preferito continuare a giocare a biliardo ...

Uomini e donne - puntata 29 ottobre 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore.Uomini e donne 2018-2019, anticipazioni 28 ottobre 2018prosegui ...

Uomini e donne - Gemma Galgani in lacrime per Fabio e Marcella di Temptation Island. Tina Cipollari la provoca : Una grande prova d'amore che commuove Uomini e donne . In studio da Maria De Filippi arrivano Fabio e Marcella , direttamente da Temptation Island . I due hanno deciso di lasciare dopo pochi giorni il ...

Uomini e Donne : Gemma ha un malore dopo l’ennesima delusione d’amore : Gemma Galgani ha avuto un malore dopo l’ennesima delusione d’amore a Uomini e Donne. La dama torinese ormai da anni è un volto fisso nel cast della trasmissione, protagonista di numerose storie d’amore, finite spesso nel peggiore dei modi. Dal dentista Ezio, con cui si era lasciata dopo un fidanzamento ufficiale, a Rocco, che rifiutava di incontrarla a causa della nebbia, sino a Giorgio Manetti, per cui ha versato fiumi di ...

Uomini e Donne - anticipazioni oggi : Sossio vuole riconquistare Ursula : Sossio Aruta torna a Uomini e Donne per riconquistare Ursula Bennardo Un ritorno inaspettato aprirà la settimana a Uomini e Donne. Sossio Aruta infatti metterà piede nuovamente nel Trono Over nel tentativo di riparare i cocci dopo Temptation Island Vip. Il calciatore, dopo aver deluso Ursula Bennardo con le attenzioni date alla single Sara durante il reality di Canale 5, cercherà di tornare indietro sui suoi passi e farsi perdonare ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià accusata di bullismo da Greta Tedeschi : Giulia Cavaglia' di Uomini e Donne [VIDEO] è finita in questi ultimi giorni al centro di aspre e durissime polemiche sia nel salotto tv di Maria De Filippi sia sul web in quanto è stata accusata dai due tronisti, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, di non essere stata totalmente limpida specialmente su quanto detto sulla sua vita privata. In molti sui social parlano di un nuovo e presunto caso Sara Affi Fella 2. Ma chi è veramente Giulia ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video : Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video cancellato su Instagram Nelle ultime ore, a causa di un video postato e subito dopo cancellato da Andrea Cerioli, il web è andato completamente in delirio. Nel breve filmato, l’ex tronista di Uomini e Donne appariva in accappatoio quasi aperto mentre si atteggiava in […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 25 ottobre 2018 : Volano schiaffi in studio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 25 ottobre 2018: Denise lancia una bottiglia contro Caterina che molla un ceffone a Sebastiano… Anticipazioni Uomini e Donne: Gianluca non da’ l’esclusiva a Roberta ed esce con Cristina! Gemma non si fida di Rocco che ha chiesto il numero anche a Barbara! Sebastiano riceve un sonoro ceffone! Sossio si professa ancora innamorato di Ursula… Ma… Presunti accordi, ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : Ivan Gonzalez nuovo tronista? : Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo l’addio di Mara Fasone la lista dei nomi si allunga sempre di più. Il favorito, però, è Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island Vip. Lo spagnolo ha fatto innamorare Valeria Marini durante la prima edizione del reality show e quando è stato ospite nello studio di Maria De Filippi ha riscosso un grande successo. Ivan e Valeria, però, si sono detti addio dopo l’esperienza nel ...

