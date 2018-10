Uomini e Donne | Gemma ha un malore dopo l’ennesima delusione d’amore

Uomini e Donne - anticipazioni oggi : Sossio vuole riconquistare Ursula : Sossio Aruta torna a Uomini e Donne per riconquistare Ursula Bennardo Un ritorno inaspettato aprirà la settimana a Uomini e Donne. Sossio Aruta infatti metterà piede nuovamente nel Trono Over nel tentativo di riparare i cocci dopo Temptation Island Vip. Il calciatore, dopo aver deluso Ursula Bennardo con le attenzioni date alla single Sara durante il reality di Canale 5, cercherà di tornare indietro sui suoi passi e farsi perdonare ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià accusata di bullismo da Greta Tedeschi : Giulia Cavaglia' di Uomini e Donne [VIDEO] è finita in questi ultimi giorni al centro di aspre e durissime polemiche sia nel salotto tv di Maria De Filippi sia sul web in quanto è stata accusata dai due tronisti, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, di non essere stata totalmente limpida specialmente su quanto detto sulla sua vita privata. In molti sui social parlano di un nuovo e presunto caso Sara Affi Fella 2. Ma chi è veramente Giulia ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video : Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video cancellato su Instagram Nelle ultime ore, a causa di un video postato e subito dopo cancellato da Andrea Cerioli, il web è andato completamente in delirio. Nel breve filmato, l’ex tronista di Uomini e Donne appariva in accappatoio quasi aperto mentre si atteggiava in […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Cerioli risponde alle critiche dopo il video proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 25 ottobre 2018 : Volano schiaffi in studio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 25 ottobre 2018: Denise lancia una bottiglia contro Caterina che molla un ceffone a Sebastiano… Anticipazioni Uomini e Donne: Gianluca non da’ l’esclusiva a Roberta ed esce con Cristina! Gemma non si fida di Rocco che ha chiesto il numero anche a Barbara! Sebastiano riceve un sonoro ceffone! Sossio si professa ancora innamorato di Ursula… Ma… Presunti accordi, ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : Ivan Gonzalez nuovo tronista? : Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo l’addio di Mara Fasone la lista dei nomi si allunga sempre di più. Il favorito, però, è Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island Vip. Lo spagnolo ha fatto innamorare Valeria Marini durante la prima edizione del reality show e quando è stato ospite nello studio di Maria De Filippi ha riscosso un grande successo. Ivan e Valeria, però, si sono detti addio dopo l’esperienza nel ...

Lara Zorzetto - Temptation Island/ Dal trono di Uomini e Donne al calo di follower : “Me l’hanno proposto ma…” : Sabato pomeriggio Lara Zorzetto è stata intervistata durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più”, trasmessa da Radio Radio. L’ex di Temptation ha rivelato che...(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Uomini e donne – Ivan Gonzalez nuovo tronista : ecco chi è il sostituto di Mara Fasone [GALLERY] : Ivan Gonzalez dopo essere stato uno dei grandi protagonisti di Temptation Island Vip, si siede sul trono più famoso d’Italia: è lo spagnolo il nuovo tronista di ‘Uomini e donne’ Ivan Gonzalez, dopo che da tentatore a Temptation Island Vip ha calamitato su di sé le attenzioni di Valeria Marini, sarà il nuovo tronista di ‘Uomini e donne’. A seguito dell’abbandono del trono da parte di Mara Fasone, lo ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme : l’avvistamento : Uomini e Donne Trono Over: Giorgio e Anna stanno insieme? L’avvistamento Nel corso della passata edizione del Trono Over di Uomini e Donne si è parlato molto di loro. Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono forse gli ex protagonisti più discussi della trasmissione di Maria De Filippi. Il primo ha inaspettatamente lasciato il programma dopo […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme: l’avvistamento ...

Chi è Paolo Crivellin - il tronista di Uomini e Donne : Paolo Crivellin è uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Sguardo intenso, fisico scolpito e grande charme, l’agente assicurativo di Torino è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori, che hanno seguito con grande attenzione il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Classe 1991, in precedenza Paolo è stato incoronato Mister Italia, battendo gli altri 29 (bellissimi) finalisti e ha esordito in tv grazie a ...

Uomini E Donne : Giulia Cavaglia accusata di bullismo da una nota deejay. Leggi la sua intervista : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne è finita in questi ultimi giorni al centro di aspre e durissime polemiche sia nel salotto tv di Maria De Filippi sia sul web in quanto è... L'articolo Uomini E Donne: Giulia Cavaglia accusata di bullismo da una nota deejay. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.