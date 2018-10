Università | rettore Polimi | fare rete sempre più centrale per sviluppo ateneo 2

Università : rettore Polimi - fare rete sempre più centrale per sviluppo ateneo : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - fare rete, aumentando le collaborazioni e le partnership. Questa una delle direttrici su cui deve puntare il Politecnico di Milano per continuare sul suo percorso di sviluppo, indicata dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, nel suo intervento all'inaugurazione del 15

"Io 'scavalcata' dagli uomini. Il rettore ha ragione - le Università sono ancora sessiste" : "Fino a poco tempo fa si scoraggiava l'accesso e l'ascesa delle donne". Annalisa Pastore, prima professoressa ordinaria di materie scientifiche alla Scuola Normale di Pisa, si dice d'accordo con il rettore. A La Nazioneil professore Vincenzo Barone, massimo dirigente della prestigiosa università toscana, aveva detto che "ogni volta che si propone il nome di una donna per un posto da docente, succede il finimondo". Intervistata da Il ...

Il rettore della Normale : "Impossibile promuovere le donne in Università" : Non è facile essere donne e far carriera nel mondo universitario. La pensa così Vincenzo Barone , rettore della prestigiosa Scuola Normale di Pisa che in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale ha messo in fila difficoltà, luoghi comuni ...

Il prorettore dell’Università di Bologna : «Non abolirei il numero chiuso - ma servono più medici» : Ma il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina sarà abolito? Per ora è caos: Palazzo Chigi lo aveva annunciato, salvo poi invertire la rotta qualche ora più tardi. Il comunicato del Consiglio dei Ministri sulla manovra, diffuso ieri notte, lo dichiarava in modo netto, precisando che l’obiettivo dell’abolizione era quello di permettere «a tutti di poter accedere agli studi». Poche ore dopo, in mattinata, la smentita del ministro dell’Istruzione ...

Università Mediterranea : Ferrara nuovo Direttore del Dipartimento Di.Gi.ES : Editor, co-editor, associate editor e referee di autorevoli riviste scientifiche internazionali nei settori dell'economia, della matematica pura ed applicata. È autore oltre 200 pubblicazioni ...

Concorsi universitari - rettore La Sapienza : "Nomina Giarrusso? Serve gente competente" : "Un'iniziativa fumosa. Per fare queste cose ci vuole gente competente", così il rettore dell'università La Sapienza Eugenio Gaudio, intervistato da radio Capital, sull'idea del sottosegretario all'...

Concorsi Università - ex Iena Giarrusso “controllore”/ Rettore La Sapienza : “Serve gente competente” : Dino Giarrusso controllerà Concorsi universitari, l'annuncio di Lorenzo Fioramonti. Ultime notizie, bufera sull'ex Iena M5s: Partito Democratico all'attacco(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:36:00 GMT)

Il comunicato del Sole 24 Ore sui corsi dell’Università Luiss affidati all’ex direttore Roberto Napoletano : Il comitato di redazione del Sole 24 Ore ha diffuso un comunicato sindacale sulla notizia dell’affidamento di alcuni corsi all’università privata Luiss di Roma a Roberto Napoletano, ex direttore del quotidiano, indicato dallo stesso Sole come tra i principali responsabili della grave The post Il comunicato del Sole 24 Ore sui corsi dell’università Luiss affidati all’ex direttore Roberto Napoletano appeared first on Il ...