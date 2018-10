Universale di Benji e Fede | testo e significato | il brano parla della mancanza di leggi

Benji e Fede - Universale | Testo - Audio - MP3 : Canzone Benji e Fede, Universale: Audio + Testo, video, MP3 Benji e Fede, Universale Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Benji e Fede è Universale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Universale è il nuovo singolo di Benji & Fede che è disponibile negli store digitali e sulle […]

Benji & Fede : il video del nuovo singolo “Universale” è un omaggio all’amore senza confini : Love is Love, sempre <3 The post Benji & Fede: il video del nuovo singolo “Universale” è un omaggio all’amore senza confini appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo Universale di Benji e Fede - il nuovo singolo sull’amore ispirato dal Pride di Milano : Universale di Benji e Fede è il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 26 ottobre - in radio e in digital download. Il brano racconta l'amore Universale ed è stato ispirato dalla partecipazione del duo modenese al Pride Milano della scorsa estate. La canzone è nata in studio con i loro amici autori, tra cui Piero Romitelli e Tony Maiello, e riprende il concetto della mancanza di leggi in amore. Che sia l’amore tra genitori, tra parenti, ...