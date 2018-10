Una maledetta e schifosa buca | così è morta mia figlia Elena

ilgiornale

(Di lunedì 29 ottobre 2018)Aubry èa soli 25 anni, vittime delle strade di Roma. La giovane ha perso la vita in seguito a una caduta in moto su via Ostiense per colpa delle pessime condizioni del manto stradale, costellato di buche."Una strada che aveva tutti i requisiti per ammazzare una persona" dice la madre Graziella Viviano a Cristiano Pasca, inviato della trasmissione di Italia 1, che ha realizzato il servizio-inchiesta.per la ferita riportata nello scontro contro il guardrail, che le ha reciso una delle aorte principali: "È stato come un colpo di machete" racconta ancora la mamma, che non riesce a darsi pace.Suanon stava viaggiando a velocità elevata e stava rispettando tutte le regole della strada. Insomma se si dovesse appurare che sono state proprio le condizioni dell'asfalto a causare la sua morte, la responsabilità cadrebbe sul comune di Roma, ma spetta alla ...