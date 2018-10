Una immersione nel magico mondo di Rossini

Shark attack : 13enne aggredito da squalo a 160 metri dalla spiaggia durante Una immersione : Ne abbiamo parlato a lungo quest'estate, riferendo di avvistamenti in diverse zone del mondo, d'europa e financo d'Italia . Stavolta uno squalo ha colpito, negli Stati Uniti . A San Diego, in California, un esemplare di squalo di due metri ha attaccato un giovanissimo, rimasto ...

ELEONORA CONTIN TROVATA MORTA : SCOMPARSA DOPO IMMERSIONE IN MOZAMBICO/ Ultime notizie - corpo su Una spiaggia : MOZAMBICO, italiana SCOMPARSA durante l'IMMERSIONE sub: Ultime notizie, ELEONORA CONTIN sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. Trovato il corpo questa mattina(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:32:00 GMT)