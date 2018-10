Una foto di me e di te è il nuovo singolo di Marco Carta dopo il coming out a sorpresa

Marco Carta : confessione personale per il nuovo singolo “Una foto di me e di te” è il nuovo : Una foto di me e di te è il nuovo singolo di Marco Carta. Il brano è disponibile da oggi, lunedì 29 ottobre, su tutte le piattaforme digitali. Una ballad malinconica e struggente, in cui l’artista si rivolge a un padre che non ha mai potuto conoscere. Un padre che lui aspetta “ancora sulle scale” e al quale, questa volta, ha deciso di raccontare la verità. Ecco il testo del nuovo singolo: Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo sette ...

Questa foto di un anziano bianco che culla un bambino di colore è Una risposta potente al razzismo : È bastata una foto per ribaltare il concetto di razzismo. In Alabama un uomo è stato fotografato mentre cullava un bambino di colore, figlio di una donna sedutagli accanto, nella sala d'aspetto di un medico. Lo scatto, pubblicato sui social, è diventato ben presto virale non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. "Il razzismo è un problema reale della nostra società ma quest'uomo mi ha restituito la ...

Marco Carta “Sono gay e fidanzato” - coming out a Domenica Live/ Video - "Una foto di te e di me" nuovo singolo : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Morta Una ragazza nell'incidente in A4 ad Arluno. Doveva sposarsi a breve FOTO : Morta una ragazza nell'incidente in A4 ad Arluno. Il bilancio contempla poi tre feriti, fra i quali un'altra giovane gravissima. Il drammatico schianto è avvenuto questo pomeriggio in direzione ...

NADIA TOFFA/ Foto - dopo il ciuffo punk la Iena stupisce ancora con Una parrucca scura : NADIA TOFFA colora i capelli d'argento dopo aver adottato l'adorabile bassottina Totò: "se non lo faccio ora, quando?". Poi dà appuntamento allla puntata de Le Iene show.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Il coming out di Marco Carta con il singolo Una foto Di Me e Di Te e il riferimento a Tiziano Ferro : Il coming out di Marco Carta arriva con il singolo Una Foto Di Me e Di Te, disponibile da domani, lunedì 29 ottobre, in digital download e in free streaming. Ospite di Domenica Live, a Barbara D'Urso Marco Carta racconta per la prima volta il suo bacio ad un uomo e con tranquillità ammette di essere omosessuale. "Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo", racconta il cantante, ormai libero di quel peso che ha ...

McLaren Speedtail - più veloce di Una monoposto di Formula Uno – FOTO : Il rutilante mondo delle hypercar di tanto in tanto si arricchisce di perle rare, come questa McLaren Speedtail: gioiellino da due milioni di euro (tasse escluse) che verrà prodotta in serie limitata a 106 esemplari, che come accade in questi casi hanno già trovato un facoltoso acquirente ancor prima che il modello venisse svelato. Si tratta, in sintesi, della McLaren più potente e veloce di sempre, come testimoniano i numeri: ...

«Ebrei dovete morire» - uomo armato fa Una strage in sinagoga : 11 morti - molti i feriti. Almeno 4 i poliziotti colpiti. FOTO - VIDEO : Il mondo è violento. Dobbiamo fare qualcosa. La polizia è stata stupenda. Dobbiamo indurire la pena di morte, chi fa questo a degli innocenti deve pagare l'estremo prezzo'. Il presidente ha aggiunto ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è Una ‘sentenza’ : Empoli bello e coraggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...

NessUna muraglia tra Golfo e Cina - Zhuhai scopre La Spezia - Foto : ... in visita nelle due città di Zhuahi e Nanning: Guan Yingyan, Vice direttore generale del comitato permanente del Congresso del popolo di Zhuhai; Gao Ping, Direttore dell'Istruzione, Scienza, Cultura,...

Belen anticipa Halloween e posta Una tenera foto con Santiago : “Te amo mi diablito” : Manca ancora qualche giorno ad Halloween, ma la showgirl argentina ha già mascherato il suo ‘Santi’. La foto è un tripudio...

Super tifone Yutu - conseguenze disastrose per Tinian e Saipan : Una vittima - centinaia di feriti e devastazione totale [FOTO] : 1/35 ...

Nadia Toffa : ha adotta Una cagnolina - ecco l’insolito nome scelto per la bassottina! Guarda le FOTO : Nadia Toffa cuore d’oro: l’inviata e conduttrice de Le Iene ha annunciato sui social di aver adottato una cucciola di cane. Sarà che tra canidi ci si intende alla perfezione, ma dopo appena tre... L'articolo Nadia Toffa: ha adotta una cagnolina, ecco l’insolito nome scelto per la bassottina! Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Renée Longarini/ Video - la presentatrice di Portobello e la foto di Una tv lontana da quella di oggi : Renée Longarini è Portobello, la donna scomparsa nel 2010 rappresenta una televisione lontana dalla nostra che muoveva i primi passi nel racconto corale della quotidianeità degli italiani.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:06:00 GMT)