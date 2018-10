Un topo nella casa del Grande Fratello Vip?

superguidatv

(Di lunedì 29 ottobre 2018) C’è unall’interno delladel? Stasera Striscia la notizia, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 20.35, mostrerà il nuovo inquilino delladel: Un. Sono giunte a Striscia la notizia, infatti, diverse segnalazioni su unche abiterebbe lapiù spiata d’Italia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha voluto vederci chiaro: nelle immagini che manderà in onda, in effetti, si vede il roditore girare indisturbato in una delle camere da letto del reality show. Non ci resta che scopriretrasmissione in onda alle 20.35 circa cosa succededi cinecittà e se realmente quello che viene mostrato nei fotogrammi è un