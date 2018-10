Un albero travolge un' auto in Ciociaria | morti i due giovani a bordo

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Non ce l'hanno fatta i dueoccupanti dell'travolta da unin provincia di Frosinone, all'altezza della rotatoria tra Castrocielo e Pontecorvo, direzione Cassino.A causa del forte maltempo che sta colpendo anche la, unè caduto e ha colpito in pieno la loroche in quel momento stava transitando su via Casilina nord.Sono intervenuti il 118, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i vigili del fuoco, quest'ultimi subito in azione per cercare di liberare i due. Ma non c'è stato nulla da fare, erano già deceduti.Castrocielo - Pinouna Smart lungo la Casilina,due- Teleuniverso https://t.co/1GAueZhrX1pic.twitter.com/KGmM8kjRBs — Teleuniverso (@TeleuniversoTV) 29 ottobre 2018