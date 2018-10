UeD | Tina mette in scena uno show e Maria ci sta | il pubblico impazzisce

UeD news - Tina innamorata di Andrew : ma il pubblico lo critica : Uomini e Donne news, Tina Cipollari pronta a sostenere Andrew: il corteggiatore di Mara Fasone non convince il pubblico A Uomini e Donne Tina Cipollari ammette apertamente di amare già Andrea Dal Corso, detto Andrew. La nota opinionista rivela che anche lei ha degli occhi e, dunque, durante questo percorso non potrà non appoggiare il […] L'articolo UeD news, Tina innamorata di Andrew: ma il pubblico lo critica proviene da Gossip e Tv.

UeD - David del Trono Over : “La verità su Valentina - ora vorrei un figlio” : Uomini e Donne, David Scarantino del Trono Over: cos’è successo con Valentina e il suo grande sogno David Scarantino, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si racconta alla rivista UeD Magazine. Il nuovo volto del programma non ha potuto ovviamente parlare della fine della sua frequentazione con Valentina Autiero. Più la dama […] L'articolo UeD, David del Trono Over: “La verità su Valentina, ora vorrei un ...

UeD oggi Valentina Autiero - lacrime e urla : la situazione degenera in studio : Uomini e Donne oggi: Valentina Autiero, tra urla e lacrime, si scaglia contro Pino La situazione in studio, nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10 ottobre, è letteralmente generata. In particolare, Valentina Autiero ha dato vita a uno sfogo inaspettato, che ha un po’ sconvolto il pubblico di Canale […] L'articolo UeD oggi Valentina Autiero, lacrime e urla: la situazione degenera in studio proviene da Gossip e ...

Gragnola - lavori all'acqUeDotto : erogazione sospesa domattina : Lunigiana e Apuane - Domani venerdì 05 ottobre saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente la frazione e/o località di Gragnola, del Comune di Fivizzano. Pertanto ...

Martina Sebastiani : “Cos’è successo con Lara - cosa penso di Andrea a UeD” : Martina Sebastiani parla dell’allontanamento con Lara e della partecipazione di Andrea a Uomini e Donne Martina Sebastiani attraverso una diretta su Instagram risponde alle ultime curiosità dei fan. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta non ha più lo stesso rapporto di prima con Lara Zorzetto. A notarlo sono stati tanti telespettatori. Mentre le altre ragazze di […] L'articolo Martina Sebastiani: “Cos’è successo con ...

Martina Sebastiani furiosa chiude con Gianpaolo dopo il confronto a UeD : Martina Sebastiani di Temptation Island chiude con Gianpaolo Quarta dopo Uomini e Donne Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta di Temptation Island, dopo il confronto a Uomini e Donne, non hanno più avuto alcuna conversazione. I due sono stati protagonisti di una discussione molto particolare all’interno dello studio, dove il pubblico ha chiaramente appoggiato Gianpaolo. dopo […] L'articolo Martina Sebastiani furiosa chiude con ...

“Vergogna”. UeD - torna Gemma ed è caos. Lo studio trema - Tina su di giri : A Uomini e Donne sempre protagonista Gemma Galgani, la dama del trono over, diventata famosa per la sua storia d’amore con il livornese Giorgio Manetti ci riprova con il tronista Rocca ma le cose non sono andate come previsto tant’è che c’è chi ha parlato di partenza disgraziata. L’ex star del Trono Over da questa stagione è “retrocessa” al ruolo di corteggiatrice del reality sentimentale di Maria De Filippi ma con il Cavaliere ...