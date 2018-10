TWD 9×06 | l’arrivo di un nuovo gruppo

ilnotiziangolo

(Di lunedì 29 ottobre 2018) TWD 9×06 trama e promo – Il sesto episodio andrà in onda sulla AMC domenica, 11 novembre 2018. "Who Are You Now" archivia il capitolo precedente e ci apre la strada verso unstravolgimento narrativo. La trama di TWD 9×06 ci conferma infatti l'arrivo di una nuova comunità. TWD 9×06 trama e anticipazioni La sesta puntata ci servirà come punto di inizio e lo si può notare anche nel fatto che vedremo dei volti nuovi spuntare nell'ombra. La comunità formata da Rick e guidata da Maggie ha già vissuto parecchie difficoltà per riuscire a trovare un proprio equilibrio. La verità è che non tutti vogliono fare, non tutti ritengono di dover essere solidali con gli altri. Alcuni vorrebbero semplicemente vivere da soli, ritornare ad un tempo che ormai è lontano mille miglia dalle menti di ognuno.