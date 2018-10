Tutti i giochi annunciati da Sony per PlayStation Classic

Ecco Tutti i giochi di PlayStation Classic : tra GTA - Metal Gear Solid e molte altre perle : Il mese scorso, Sony ha annunciato l'arrivo della sua PlayStation Classic, ovvero una mini retro console con 20 giochi pre-caricati, che sarà lanciata giusto in tempo per Natale. Ora, come riporta Eurogamer.net, sono stati svelati i giochi inclusi.Sapevamo già che la console avrebbe incluso Final Fantasy 7, Ridge Racer 4 e Tekken 3, ora apprendiamo che della lista faranno parte anche Grand Theft Auto (l'originale), Metal Gear Solid, Rayman e ...

Red Dead Redemption 2 vola su Metacritic : è uno dei migliori videogiochi di Tutti i tempi : Red Dead Redemption 2 è indiscutibilmente un capolavoro, che sta riscuotendo voti astronomici da praticamente qualsiasi testata che ha avuto la possibilità di provarlo in anteprima (a proposito, avete già letto la nostra recensione?).Per avere un quadro dei voti ricevuti dal gioco in tutto il mondo, può essere utile consultare il noto sito aggregatore di recensioni Metacritic, che al momento premia Red Dead Redemption 2 con un 97 per la versione ...

Tutti i videogiochi di Lucca Comics Games! : Oltre 1.000 metri quadrati lo collocano come il terzo padiglione per grandezza del Festival, in un luogo dove il mondo del videogioco troverà la sua dimensione più variegata, con una forte apertura ...

Giochi 2026 Sala 'lavorare Tutti insieme : ANSA, - MILANO, 18 OTT - La strada dell'indifferenza non è sensata, se si vuole andare avanti insieme si deve andare insieme. Non possiamo dimenticare quello che l'Expo è stato per Milano e per il ...

Ecco Tutti i giochi a 120Hz per Razer Phone 2 : Razer Phone 2, appena presentato al pubblico dall’azienda, offre delle caratteristiche tecniche che tendono spiccatamente verso il settore gaming. Fra queste è da mettere sicuramente in evidenza lo schermo con refresh a 120Hz, utilizzato veramente da pochissimo produttori. leggi di più...

Tutti vogliono i giochi in streaming - ma nessuno risolve i dubbi - editoriale : I giochi Xbox, in poche parole, vengono slegati dall'hardware: è un server Microsoft, in uno dei 54 centri dati sparsi per il mondo, a elaborare i dati; questi vengono poi trasmessi in streaming al ...

Tutti vogliono i giochi in streaming - ma nessuno risolve i dubbi - editoriale : Siete sul bus, prendete lo smartphone e riprendete a giocare. Dallo stesso punto dal quale, poco prima, avete abbandonato la sessione di gioco sulla smart TV; una console non l'avete nemmeno mai comprata. È ciò che promette il cloud gaming: giocare in streaming in qualunque momento e su qualunque dispositivo. Un concetto che gli utenti hanno assimilato quando si parla di film, musica e serie TV; un'esperienza audiovisiva fluida che ormai è ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa Tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Tomb Raider : Tutti i giochi della serie principale - dal migliore al peggiore : Lara Croft sta per tornare in Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo della trilogia targata Square-Enix che, dopo i primi due capitoli sviluppati da Crystal Dynamics, passa questa volta per le mani di Eidos Montreal. La software house canadese, che già in passato ha lavorato ad alcuni titoli della serie, si propone di portare sui nostri scaffali un titolo sostanzialmente più maturo e complesso dei suoi predecessori, che rafforza le ...

Ranocchia senza paura : «Champions? Ce la giochiamo con Tutti» : Intervistato da Sky Sport, Andrea Ranocchia si è detto carico e fiducioso per il ritorno dell'Inter in Champions League