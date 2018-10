Tunisia | con la scusa del terrorismo il governo limita la libertà di movimento

Under 21 - l'Italia batte la Tunisia con Parigini e Kean : l'Italia Under 21 torna a riassaporare il gusto della vittoria, dopo la sconfitta contro il Belgio. A farne le spese, allo stadio Menti di Vicenza. è stata la Tunisia, sconfitta in amichevole per 2-0 ...

Under 21 - l'Italia c'è : 2-0 alla Tunisia con Parigini e Kean : TORINO - Piacevole e convincente il pomeriggio degli Azzurrini di Gigi Di Biagio . Dopo il ko con il Belgio, l' Italia Under 21 vince l'amichevole giocata al Menti di Vicenza contro la Tunisia : 2-0 ...

Tunisia : economista Saidane - il governo inganna l'opinione pubblica sull'aumento del budget nel 2019 : Tunisi, 11 ott 13:33 - , Agenzia Nova, - L'esperto in economia tunisino, Ezzedine Saidane, ha accusato oggi il governo di ingannare l'opinione pubblica sul bilancio statale per l'anno... , Tut,

Tunisia : Coalizione nazionale diventa ufficialmente seconda forza in parlamento : Quattro deputati che precedentemente militavano nelle fila del gruppo parlamentare di Nidaa Tounes, principale forza politica laica del paese, hanno infatti aderito al nuovo blocco, che può ora ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : nel quarto turno Italia open facile sulla Tunisia - donne sconfitte di misura dall’Armenia : Proseguono con alterne soddisfazioni le Olimpiadi Scacchistiche del 2018, in corso di svolgimento a Batumi, Georgia. L’Italia open ha chiuso senza nessun reale problema l’impegno contro la Tunisia, mentre la squadra femminile ha subito la sua prima sconfitta del torneo, contro la quotata Armenia. L’Italia open ha disposto con agio della formazione tunisina, raccogliendo un convincente 3,5-0,5 (l’unica patta è stata di ...

Migranti - Salvini in Tunisia : "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua" : Il vicepremier ha promesso la consegna entro ottobre di due motovedette e altre 4 nei prossimi mesi Blitz a Ventimiglia per traffico e immigrazione clandestina Human Rights Watch attacca: "Metodo ...

Tunisia : Unione patriottica libera condanna attacchi contro presidente Essebsi : Tunisi, 26 set 15:14 - , Agenzia Nova, - L'Unione patriottica libera, forza politica tunisina di centro-destra guidata dall'imprenditore Slim Riahi, condanna gli attacchi verbali... , Tut,

Migranti - ‘piano Salvini’ contro la Tunisia/ Ultime notizie - Tunisi frena su rimpatri lampo : vertice martedì : Migranti, il "piano Salvini" contro le rotte in Tunisia: Ultime notizie, Tunisi frena sui rimpatri lampo, "si rispettano gli accordi". martedì vertice ufficiale in Nord Africa(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:46:00 GMT)