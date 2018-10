Tunisi | donna kamikaze si fa saltare in aria davanti al Teatro Municipale

ilfattoquotidiano

: #Tunisia: donna si fa saltare in aria nel centro di Tunisi - TgLa7 : #Tunisia: donna si fa saltare in aria nel centro di Tunisi - repubblica : ?? Esplosione nel centro di #Tunisi. Una donna kamikaze si è fatta saltare in aria: almeno due feriti - MediasetTgcom24 : Tunisi, donna si avvicina a poliziotti e si fa esplodere: due feriti #Tunisia -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Unasi è fattainnel centro di, in via Habib Bourguiba. Lo rende noto la radiona, precisando che l’attentato si è verificato mentre era in corso un sit-in di fronte al ministero degli Interni. Venerdì 2 è atteso in visita ail presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’emittente al-Arabiya, citando mediani, parla di almeno cinque feriti nella deflagrazione. Si tratterebbe di uomini della sicurezza. In base ad alcune testimonianze, infatti, la donnesi sarebbe fatta esploderea una pattuglia della polizia. Gli agenti di polizia hanno isolato la zona dell’attentato. A woman blows herself up near a police car in Habib Bourguiba Street, downtown #Tunis. pic.twitter.com/Wj4PaGPIkK — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 29, 2018 L'articolosi fainal...