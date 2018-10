Tumori | trovato il codice di autodistruzione delle cellule

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018)ildi: in futuro potrebbe diventare la chiave per cure anticancro mirate al punto da 'spingere al suicidio' soltanto letumorali, senza danneggiare quelle sane. Pubblicata sulla rivista Nature Communications, la scoperta arriva dall'americana Northwestern University.Proprio come la stringa di informazione di un software, ilè racchiuso nelle istruzioni di ogni cellula dell'organismo e diventa attivo quando lesi trasformano a causa di un tumore.Ildiè incorporato in una proteina antica più di 800.000 anni, la cui funzione è proteggere l'organismo dal cancro. Per farlo controlla la produzione della molecola di Rna, il braccio destro del Dna, e dei micro Rna, le piccole sequenze di geni che come registi regolano l'espressione di altri geni. "Adesso che ...