Tumore della prostata | darolutamide è risultata efficace in uno studio nei pazienti non

Tumore al seno - la donna salvata dalle fusa della sua gatta : Era sempre stata refrattaria alle coccole la gatta di Angela Tinning, ma poi, d’improvviso, sembrò aprirsi al contatto con la padrona, cercando sempre più spesso le sue attenzioni e adagiandosi con incredibile frequenza sul suo petto, lì dove Angela, ogni volta in cui l’animale premeva con le zampe,

Tumore al seno : l’importanza della dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

Tumore infiltrante della vescica : studio italiano dimostra l’efficacia dell’immunoterapia pre-intervento : Il Tumore alla vescica di tipo muscolo-infiltrante (MIBC) è particolarmente aggressivo, con un alto rischio di metastasi ed è ancora difficile da curare. È in crescita nella popolazione italiana soprattutto a causa del fumo di sigaretta. Il trattamento di prima linea prevede la cistectomia radicale, un intervento che consiste nell’asportazione integrale di vescica e prostata nel maschio e di vescica, utero ed ovaie nella donna. Un’innovativa ...

Tumore al seno - ottobre è il mese della prevenzione : Ogni giorno, in Italia, una donna ogni quindici minuti scopre di essere malata di Tumore al seno. E’ la patologia più frequente nelle donne e una su otto rischia di esserne colpita. Ma, fortunatamente, oggi il cancro fa meno paura, nonostante i 50mila casi in più ogni anno. Ma comunque dal carcinoma mammario si può guarire, anzi, si guarisce ma all...

“Dovete guardare come soffre”. Mamma pubblica la foto della figlia malata di Tumore in ospedale : Ashleigh, originaria di Tranmere (Regno Unito) ha postato una foto della sua bimba di 4 anni sofferente in ospedale. La piccola è stata colpita da un tumore cerebrale aggressivo, ma non può essere operata né essere sottoposta a chemioterapia: "Voglio che la gente conosca il vero dolore".Continua a leggere

L'ira della Isoardi : "Un Tumore? Fake news" : Un'intervista di quattro anni fa rispuntata oggi su social media e giornali online fa infuriare Elisa Isoardi . ' Mi ha detto che avevo un tumore , un grosso polipo che stava compromettendo parte ...

Sui social ritorna il racconto della Isoardi : "In diretta capii di avere un Tumore" : La rivelazione Elisa Isoardi l'aveva fatta quattro anni fa al settimanale DiPiù . Ma i social oggi hanno fatto rivivere questa vecchia notizia. Ed è un dettaglio doloroso della vita della conduttrice ...

Elisa Isoardi e la scoperta del Tumore : il racconto della conduttrice : In un’intervista a Dipiù, Elisa Isoardi, conduttrice del programma La Prova del Cuoco e compagna del ministro dell’interno Matteo Salvini, ha ripercorso un periodo molto difficile della sua vita, un’esperienza davvero drammatica. Nelle sue parole l’angoscia vissuta alla notizia di avere un tumore alle corde vocali. Una notizia che la giornalista ha scoperto mentre conduceva una puntata di ”Uno Mattina”. La Isoardi era in ...

In Italia prima immunoterapia per Tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia . O meglio un'immunoterapia. Ad annunciarlo ...

In Italia prima immunoterapia per Tumore raro della pelle : Roma, 16 ott., AdnKronos Salute, - Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia. O meglio ...

In Italia prima immunoterapia per Tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c’era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia. O meglio un’immunoterapia. Ad annunciarlo Merck e Pfizer che, grazie a un’alleanza, hanno sviluppato avelumab, anticorpo monoclonale inibitore della proteina Pd-L1 completamente umano. Il farmaco è stato ammesso alla rimborsabilità dall’Agenzia Italiana del farmaco ...

Tumore della prostata : arriva anche in Italia una nuova chirurgia laser : A Riccione, al Congresso della Società Italiana di Urologia, sono state illustrate le principali caratteristiche della “chirurgia focale“: una sorveglianza quattro volte più attiva nei tumori della prostata allo stadio iniziale e con parametri pronostici favorevoli; una terapia fotodinamica, innovativa e mininvasiva, che tramite un laser non termico e a bassa potenza, brucia fino a necrotizzare, le cellule tumorali senza danni per i ...

La lettera della chef di 29 anni malata di Tumore : 'La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere' : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

La lettera della chef di 29 anni malata di Tumore : «La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere» : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...