Tromba d' aria violentissima a Terracina | un morto e diversi feriti | Situazione

Tromba d'aria a Terracina - un morto : Terracina, 29 ott. (AdnKronos) - Emergenza maltempo a Terracina (Latina). Una Tromba d'aria si è abbattuta questo pomeriggio sul centro della cittadina, in particolare in viale della Vittoria. Il bilancio, al momento, è di un morto e un ferito grave. A quanto si apprende un albero sarebbe caduto su

Maltempo - Tromba d’aria nel centro di Terracina : alberi divelti e auto distrutte. Un morto e diversi feriti : “La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas”. E’ il concitato racconto di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina, sull’emergenza Maltempo e la tromba d’aria che ha colpito la cittadina della provincia di Latina. “Ho interrotto il consiglio comunale”, ha proseguito Sciscione spiegando che il forte vento ha ...

Maltempo Liguria - Tromba d’aria a La Spezia : frana di container in mare - nave da crociera rompe gli ormeggi [VIDEO] : Il Maltempo continua a flagellare l’Italia da Nord a Sud e tutta la penisola si ritrova a fare i conti con piogge torrenziali, forti venti, alluvioni, grandine, fiumi esondati e mareggiate. Come se tutto questo non bastasse, si formano anche le prime trombe d’aria che, in particolare a La Spezia, hanno creato grandi disagi al La Spezia container. La città ligure, già colpita da fenomeni molto violenti, questa mattina si è ritrovata con il ...

Maltempo in Liguria - Tromba d'aria alla Spezia : i container cadono in mare : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria, in particolare lo spezzino, ha provocato danni nella zona portuale. Una tromba d'aria ha fatto cadere alcuni container in mare. A Monterosso, alle Cinque Terre,...

Tromba d'aria a Manduria : crolla il timpano della chiesa : Una Tromba d'aria si è abbattuta ieri sera a Manduria (Taranto) causando il cedimento del timpano (la superficie triangolare racchiusa nella cornice del frontone) della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta. Per le forti raffiche di vento e la pioggia insistente sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria. Numerosi gli ...

Maltempo - Tromba d’aria e mareggiata alla Spezia. Al porto cadono alcuni container : tromba d’aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Monterosso è uno dei Comuni ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma Metro B interrotta e strage di alberi - Tromba d'aria sradica ulivi in Puglia : Ondata di Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole. E l'ondata che sta interessando l'Italia dovrebbe...

Tromba d'aria Spezia - cadono container : ANSA, - LA Spezia, 29 OTT - Tromba d'aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. Allagamenti in molti Comuni dello ...

Tromba aria a La Spezia - giù container : 11.45 Il maltempo non concede tregua in Liguria. La Spezia è stata investita da una Tromba d'aria che ha rovesciato alcuni container vuoti nel terminal al porto, C'è stata anche grandine, pioggia torrenziale e mareggiata.I treni sono stati fermi per la caduta di detriti sui binar, accumulando ritardi di 2 ore. Allagamenti anche in molti comuni dello Spzzino. A Monterosso, Cinque Terre, sono allagati i sottopassi.E' stata ordinata l'evacuazione ...

Tromba d'aria a Manduria - crolla il campanile - : Danneggiata la chiesa di San Michele Arcangelo, crolla il timpano e parte della facciata della chiesa. AGGIORNAMENTI - LE PREVISIONI

Tromba d’aria a Manduria : paura e un ferito. Crolla parte della facciata di una chiesa : paura e danni a Manduria per una violenta Tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica. Ha ceduto la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta.Continua a leggere

Tromba aria fa crollare timpano chiesa : 9.55 Temporali e vento hanno causato crolli di alberi, cornicioni e allagamenti. Una Tromba d'aria a Manduria,nel Tarantino,ha provocato il crollo del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo. Nel Golfo di Napoli i collegamenti con le isole funzionano a singhiozzo. Nel Crotonese, anziani sono stati soccorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Nel Veneto sono stati allertati 16 mila volontari per fronteggiare l'emergenza. In Friuli e ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - Tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Tromba d'aria a Manduria : un ferito/ Video ultime notizie : crolla parte della facciata di una chiesa - i danni : Tromba d'aria a Manduria: panico tra gli abitanti, un ferito e danni dopo crollo di una parte della facciata di una chiesa. Tempesta di vento in provincia di Taranto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)